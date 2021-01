Trump advarer Demokratene: − Vær forsiktig med hva du ønsker deg

President Donald Trump sier at grunnlovstillegget som kan avsette ham som uskikket, ikke er noen trussel mot ham. Han advarer Demokratene om å være forsiktige med hva de ønsker seg.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

De siste dagene har Donald Trump holdt seg i Det hvite hus, brakt til taushet av Twitter, mens sjokkbølgene har rast gjennom verden etter stormingen av Kongressen forrige onsdag.

Tirsdag kveld norsk tid talte han i Alamo i delstaten Texas, foran grensemuren mot Mexico. Igjen adresserte han den politiske stormen hans ord og handlinger har skapt i Washington D.C.

– Ytringsfriheten er under angrep som aldri før. Det 25. grunnlovstillegget er ingen trussel mot meg. Det vil slå tilbake og forfølge Biden og hans administrasjon, fremholdt Donald Trump i Alamo.

– En mobb ødela eiendom

Presidenten viste til et halvkvedet ordtak:

– Som uttrykket går, vær forsiktig med hva du ønsker deg ...

forrige















fullskjerm neste

Trumps publikum var plassert på hvite plaststoler med en meters avstand. Elton Johns «Saturday night’s all right for fighting» ljomet før direkteoverføringen av talen.

– Millioner var vitne til at en mobb ødela eiendommen til våre myndigheter. Vi tror på loven, ikke på opprør og ødeleggelse, sa Trump i en kommentar til det som skjedde i Kongressen.

Oppfordret til å ta avstand fra vold

Ifølge CNN skal rådgivere og advokater de siste dagene ha oppfordret presidenten til å dempe retorikken og ta avstand fra vold, for å redusere sitt rettslige ansvar for de dødelige opptøyene i Kongressen.

Trump er blitt beskyldt for å ha oppildnet sine tilhengere før de marsjerte mot Kongressen, men har ikke erkjent noe ansvar for sin egen rolle.

Ifølge CNNs kilder er Trump blitt fortalt at han kan bli siktet av lokale og føderale myndigheter for for å hisse til vold og bli saksøkt av slektninger av ofrene som kom til skade forrige onsdag.

les også Riksrettskaoset: Slik kan demokratene felle Trump

Åtte dager før han motvillig forlater Det hvite hus, har president Donald Trump reist til den søvnige lille grensebyen Texas for å vise frem en strekning med 650 kilometer ny grensemur.

– Vi jobbet lenge og hardt for å få dette gjort. Jeg er beæret over å være her, sa Trump ved muren.

For fire år siden lovet han at Mexico skulle betale for muren. Men det er amerikanske skattebetalere som har finansiert Trumps valgløfte fra 2016, som så langt har kostet nærmere 130 milliarder kroner.

Hundrevis av kilometer med inntil ni meter høyt gjerde er reist mot Mexico den siste tiden.

Kaller muren en suksess

– Når man ser hvor bra den er, vil ingen ta den ned, forsikret Trump.

LES OGSÅ: Har Mexico-gjerdet i bakgården

Han kaller konstruksjonen av grenseskillet mot Mexico for en virkelig suksesshistorie.

– Vi bestemte oss for å lage den sikreste grensen i USAs historie. Vi har gjeninnført lovlige tilstander, sa Trump.

Han mener at ulovlige immigranter ikke lenger bare strømmer til USA, men at byrden er fordelt over en større region. Han sier også at USAs forhold til de mellomamerikanske statene er blitt mye bedre.

– Sikkerheten til vært land må komme før politikk. Vi må alle være enige om at det haster å sikre våre grenser, sa presidenten og viste til at han også har fått støtte fra latino-velgere i grensebyene.

Trump satte sitt navnetrekk på muren i Alamo. Presidenten, som har hatt corona, ankom stedet uten munnbind, mens alle som viste ham rundt, beskyttet seg mot smittespredning.

AVREISE: Donald Trump før avreise fra Det hvite hus i Washington D.C. tirsdag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

– Skaper et voldsomt sinne

Før avreise fra Washington D.C. ga presidenten uttrykk for at nok en riksrett mot ham er «fullstendig latterlig». Han beskylder Demokratene for å drive heksejakt mot ham.

– Det er veldig farlig og skaper et voldsomt sinne, fortsatte Donald Trump, som i samme åndedrag understreket at han ikke ønsker å se vold.

Trump er anklaget for å ha oppildnet mobben som stormet Kongressen onsdag, da fem mennesker mistet livet. Selv sa Trump tidligere i dag at «alle har tenkt at det jeg sa var fullstendig passende».

MOBB: Flere tusen Trump-tilhengere marsjerte mot Kongressen forrige onsdag, oppildnet av president Donald Trump. Mange tok seg inn i nasjonalforsamlingen og begikk hærverk. Foto: SAUL LOEB / AFP

Stormløp mot Trump

Demokratene har flertall i Representantenes hus og kjører denne uken et stormløp mot president Trump i hans siste dager i Det hvite hus, for å markere avsky og sinne etter angrepet mot Kongressen.

Første steg er å legge press på visepresident Mike Pence for å få ham og et flertall i kabinettet til å erklære Trump uskikket. Lykkes ikke dette, vil Demokratene stille presidenten for riksrett for annen gang.

En avstemning om å benytte det 25. grunnlovstillegget for å frata Trump hans plikter og sette inn visepresident Mike Pence midlertidig i hans sted, er ventet i Representantenes hus i natt norsk tid.

Men det er Pence og et flertall av kabinettet som må erklære Trump uskikket, noe de ikke er ventet å ville gjøre.

Slik kan Trump bli avsatt: