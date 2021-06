Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Fox News betaler rekordbot for brudd på menneskerettighetslov

Fox News har gått med på å betale en million dollar i bot i et forlik der de praksis innrømmer å ha hatt et arbeidsmiljø som omfatter seksuell trakassering, diskriminering og represalier mot ansatte.

Av Stella Bugge

Publisert:

Det skriver The Daily Beast. Også Business Insider omtaler saken.

Fox News skal betale millionboten for det som New York City’s Menneskerettighetskommisjon beskriver som «et mønster når det gjelder brudd på NYC (New York City’s, red.anm.) menneskerettighetslov.»

Forliket, som ble inngått med Menneskerettighetskommisjonen i forrige uke, er det største boten som noensinne er gitt i kommisjonens 60-årige historie.

Som del av forliket må Fox News også fjerne obligatoriske voldgiftsklausuler fra kontraktene til programledere og andre ansatte i en periode på fire år skulle de fremme juridiske krav mot selskapet for brudd på New Yorks menneskerettighetslov.

Fox News må også gjøre umiddelbare endringer når det gjelder rapportering av seksuell trakassering, represalier, opplæring og overholdelse av denne loven.

Det har stormet rundt Rupert Murdochs TV-selskap de siste årene.

Fox News-stjernen Bill O’Reilly skal ifølge New York Times i 2017 ha betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som beskyldte ham for seksuell trakassering.

En av Fox News mest kjente programledere, Ed Henry, fikk for et år siden fyken etter å ha blitt anklaget for seksuell trakassering på arbeidsplassen, få år etter at Fox News-sjefen Roger Ailes i 2016 fikk sparken etter en serie med sexskandaler.