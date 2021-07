HEDRET KOLLEGA: Politibetjenter flere steder i Sverige hadde ett minutts stillhet torsdag klokken 12 til ære for sin drepte kollega. Her på Stortorget i Malmö. Foto: Andreas Hillergren/TT

Politimann skutt og drept i Göteborg: − Det var som en henrettelse

En politimann (33) døde av skadene etter en skyteepisode på Hisingen i Göteborg.

En politimann er død etter en skyteepisode i Biskopsgården nord i Göteborg i Sverige. Også en annen person er skutt.

– Dette er naturligvis en utrolig tragisk hendelse som treffer politiet hardt, sier regionsjef Klas Johanson på en pressekonferanse torsdag morgen.

– Det er hardt for oss alle. Våre tanker er hos de pårørende og kolleger som har jobbet nært med avdøde, supplerer politiets områdesjef i Storgöteborg Erik Nord.

DRAP: Politiet rykket ut til området etter å ha blitt varslet av beboere som meldte at de hørte skudd bli avfyrt. Et stort antall politipatruljer var på stedet natt til torsdag. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Svensk politi meldte om hendelsen 22.34 onsdag kveld. De var der i forbindelse med en pågående innsats mot kriminelle nettverk på området, da politiet ble skutt mot.

– Vi har en pågående aksjon etter at det ble løsnet skudd på Höstvädersgatan på Hisingen. To personer er såret og kjørt til sykehus i ambulanse. En av de skadede er politi. Tilstanden er alvorlig, opplyste politiet tidligere natt til torsdag.

Ingen mistenkte

På en pressekonferansen torsdag forteller politiet at det er gjennomført en rekke avhør i løpet av natten, men at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål.

– Vi nærmer oss, men har fortsatt ingen mistenkte, sier politiets områdesjef i Storgöteborg Erik Nord.

PRESSEKONFERANSE: Regionsjef Klas Johansson (t.v.) og områdesjef i Storgöteborg Erik Nord (t.h.). Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Det jeg kan si er at man siktet rett på denne politimannen. Det var som en herettelse, sier en politikilde til Expressen torsdag.

En politikilde sier til Göteborgs-Posten at det skal ha vært et «drive by»-angrep.

Å være politi var drømmen

Betjenten som ble skutt skal ha vært uniformert og på moped. Ifølge Aftonbladet viser videoer fra stedet at kolleger utfører hjerte-lungeredning på den skadede og roper til ham.

– Kom igjen, mann, kjemp! sier en kollega, ifølge avisen.

Politimannen var 33 år og relativt ny i yrket. Han var tidligere ansatt i Forsvaret, og både politiet og Forsvaret flagget på halv stang og avvholdt ett minutts stillhet for avdøde klokken 12 torsdag.

– Politi er det eneste jeg vil bli. Jeg er forberedt på å satse hundre prosent, har han tidligere sagt i et intervju ifølge Aftonbladet.

Angrep på demokratiet

– Et angrep på politiet er et angrep på vår rettsstat og vårt demokratiske samhold, sier den svenske statsministeren Stefan Löfven på en pressekonferanse torsdag.

Og fortsetter:

– Vi kommer aldri til å stå tilbake i kampen mot organisert kriminalitet, og politiet har hele samfunnets støtte i sitt arbeid. Jeg og hele det svenske folk er stolte over vårt politi.

Foto: Anders Wiklund / TT NYHETSBYRÅN / TT NYHETSBYRÅN

Ukjent skadeomfang

Tilstanden for den andre som ble skutt, kunne ikke politiet opplyse om natt til torsdag. Expressen skriver at ytterligere én person er sendt til sykehus med alvorlige skader.

Et vitne sier til Expressen at hun hørte fire-fem skuddlignende lyder. Kort tid etter ankom det 15–16 politibiler.

Politibetjentene skal ifølge Göteborgs-Posten ha snakket med et par personer i Biskopgården da de plutselig ble beskutt. Opplysningene stammer fra politiet.

Politiet rykket ut til området etter å ha blitt varslet av beboere som meldte at de hørte skudd bli avfyrt. Et stort antall politipatruljer var på stedet natt til torsdag.

Ingen er så langt pågrepet for ugjerningen, men ifølge Göteborgs-Posten er personer hentet inn til avhør, uten at det per nå er mistanke mot disse.

