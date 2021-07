Klikk for å aktivere kartet

Politimann død etter skyteepisode i Gøteborg

Politimannen døde av skadene etter en skyteepisode på Hisingen i Gøteborg.

Av Øystein David Johansen

En politimann er død etter en skyteepisode i Biskopsgården nord i Göteborg. Også en annen person er skutt. Det bekrefter svensk politi ifølge NTB.

– Det er med stor sorg vi har mottatt beskjeden om at at en kollega er død etter å ha blitt skutt. Våre tanker går til familien, venner og arbeidskolleger, heter det i en uttalelse fra rikspolitisjef Anders Thornberg ifølge Aftonbladet.

Svensk politi meldte om hendelsen 22.34 onsdag kveld.

– Vi har en pågående aksjon etter en at det ble løsnet skudd på Höstvädersgatan på Hisingen. To personer er såret og kjørt til sykehus i ambulanse. En av de skadde er politi. Tilstanden er alvorlig, opplyste politiet tidligere onsdag.

Tilstanden for den andre som ble skutt, kunne ikke politiet opplyse om natt til torsdag, men det var ikke andre enn polititjenestemannen som ble kjørt til sykehus.

Ved 1-tiden meldte politiet at de har startet med rundspørring og avhør av vitner på stedet.

Polititjenestemenene skal ifølge Göteborgs-Posten ha snakket med et par personer da de plutselig ble beskutt. Opplysningene stammer fra politiet.

Politiet rykket ut til området etter å ha blitt varslet av beboere som meldte at de hørte skudd bli avfyrt. Et stort antall politipatruljer var på stedet natt til torsdag.

Ingen er så langt pågrepet for ugjerningen, men ifølge Göteborgs-Posten er personer hentet inn til avhør, uten at det per nå er mistanke mot disse.

(NTB(VG)