Turoperatøren Ving har solgt over hundre reiser på én flyavgang til Mallorca etter at det ble kjent at regjeringen opphever de generelle reiserådene fra 5. juli. Samtidig skaper et smitteutbrudd på øya bekymring.

Spania har åpnet opp for turister fra Europa, deriblant nordmenn. Fra og med torsdag 1. juli tas EUs digitale vaksinepass i bruk i landet.

Samtidig vekker et massivt smitteutbrudd på feriefavoritten Mallorca bekymring. Utbruddet, som startet blant ferierende studenter, har nå spredt seg til nesten 2000 mennesker i flere regioner i Spania, skriver El Pais, og over 6000 mennesker er plassert i karantene.

Smitten i Spania er nå på sitt høyeste siden begynnelsen av juni, med et snitt på 117 smittetilfeller per 100.000 innbygger de siste 14 dagene. Smittetrenden i landet er stigende, ifølge VGs oversikt.

Ifølge El Pais er det blant de uvaksinerte – tenåringer og unge i alderen 20 til 29 år – at smitten øker mest. Åtte av Spanias regioner har nå over 300 smittetilfeller per 100.000 innbygger i disse aldersgruppene, skriver avisen.

– Kommer til å se svingninger

En av disse regionen er øygruppen Balearene, der Mallorca ligger. Her ble det meldt om 199 smittetilfeller det siste døgnet. Andelen positive tester var i snitt 3,9 de siste syv dagene, mens R-tallet ligger på 1,4.

– Dette er unge mennesker, noen vil bli innlagt på sykehus og det er mulig at noen vil dø, sier Fernando Simón, som er ansvarlig for coronaeredskap hos de spanske myndighetene, om smitteutbruddet blant studentene på Mallorca til avisen Diario de Mallorca.

Spanske myndigheter mener likevel det er trygt å fortsette med gjenåpningen av landet. De håper utenlandske turister kan være med å redde hoteller, barer og restauranter fra å måtte stenge ned etter en katastrofal sesong i 2020.

– Vi kommer til å se svingninger i smittekurven, men vi er overbevist om at vaksinasjonen vil bety at vi ikke får noen kraftigk økning. Samtidig kan vi ikke være selvtilfredse, viruset er fortsatt der ute, sa Spanias helseminister Carolina Darias onsdag, og ba spesielt unge mennesker om å ta ansvar.

– Gleder oss veldig

Mallorca har etter det ferske smitteutbruddet tatt imot stadig flere utenlandske turister, og flere norske turoperatører tilbyr også turer til øya denne sommeren.

– Vi følger tett med på situasjonen ved alle våre reisemål, og vi gleder oss veldig til å åpne Mallorca – det er et av våre viktigste reisemål, sier Marie-Anne Zachrisson, som er sjef for turoperatøren Ving i Norge, til VG.

Nordmenn som ikke er fullvaksinert eller har hatt corona de siste månedene, må per i dag i karantene etter reise fra Mallorca, fordi Spania er rødt.

Mandag 5. juli opphever imidlertid den norske regjeringen det generelle reiserådet for land i EØS, Schengen og Storbritannia. Samtidig endres kriteriene for hva som er grønne og røde land.

Ving har allerede turer til Mallorca fra blant annet Sverige, men åpner først Mallorca-sesongen fra Norge lørdag 17. juli.

– Fra det ble kjent at reiserådene oppheves har vi solgt over 100 reiser bare på denne ene avgangen fra Oslo, sier Zachrisson, og opplyser at dette blir selskapets første chartertur til Mallorca fra Norge siden mars 2020.

Turister fra Europa som ikke er vaksinert eller som har hatt corona i løpet av de siste seks månedene, må avlegge en negativ PCR-test før innreise til Balearene. Nordmenn må også fylle ut et innreiseskjema før flyavgangen fra Norge til Spania, og det må gjøres tidligst 48 timer før avreise.

De nye reisereglene Fra midnatt natt til 5. juli endres terskelen for innreisekarantene i Norge til samme nivå som EU.

Man slipper da innreisekarantene når man kommer hjem fra land i EØS/Schengen og Storbritannia med færre enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Mindre enn 4 prosent av alle koronatestene må også være negative. Eventuelt kan det være 75 smittede per 100.000, men da må under 1 prosent av coronatestene være negative.

Det europeiske smittevernbyrået ECDC oppdaterer sitt smittekart hver torsdag.

FHI oppdaterer sitt smittekart fredager. De gjør sine egne vurderinger av de europeiske smittetallene, og det er dermed ikke gitt at FHIs kart samsvarer med ECDCs kart selv om Norge nå følger EUs terskel for grønne land.

Fra 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia og de landene på EUs tredjelandsliste Folkehelseinstituttet anser som trygge. Ellers forlenges det globale reiserådet for verden til 10. august. Kilde: NTB Vis mer

Vurderer egne reiseråd for øygrupper

Norske myndigheter vurderer også å gi egne reiseråd for enkelte øyer i Middelhavet uavhengig av hvilke land de tilhører fra 5. juli. Folkehelseinstituttets oversikt over hvilke øyer dette i så fall blir, kommer fredag, skriver NTB.

Mallorca og resten av øygruppen Balearene har de siste to ukene vært grønt på EUs risikokart, som FHI blant annet baserer sine vurderinger på, men ble torsdag farget gult.

Zachrisson i Ving krysser fingrene for at regjeringen bestemmer seg for å gi reiseråd basert på øygrupper fremfor hele land.

– Det vil bety veldig mye for oss. Hvis vi ser tilbake på året bak oss, har smitten på Kanariøyene for eksempel vært lav, men smitten på fastlandet i Spania har vært høyere.

– Stor økning i antall bookinger

Også hos turoperatøren TUI følger de tett med på situasjonen på Mallorca.

– Vi ser på å justere ned vår kapasitet til Mallorca nå. Det helt uavhengig av situasjonen. Denne sommeren er det desidert størst etterspørsel etter reiser til Hellas. Vi følger naturligvis med på situasjonen og er i tett dialog med lokale myndigheter, sier kommunikasjonsdirektør Nora Aspengren til VG.

Flyselskapet Norwegian opplyser til VG at de etter planen skal fly til Palma de Mallorca fra Oslo lufthavn tre ganger i uken i juli.

– Vi har sett en stor økning i antall bookinger de seneste ukene – både på innenriksreiser i Norge og på europeiske destinasjoner, sier presseansvarlig i selskapet Andreas Hjørnholm, som anbefaler nordmenn å sette seg godt inn i rådene som gjelder i det landet man reiser til.

– Det er også god idé å være godt forberedt og ha dokumentasjonen klar på avreisedagen, legger han til.