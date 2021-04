MANGE NEKTER: På Sicilia har opp til 80 prosent av de som har fått tilbud om vaksinen takket nei, opplyser myndighetene. Foto: Gisle Oddstad, VG

AstraZeneca-skepsis i Italia og Spania: Inntil 80 prosent takket nei på Sicilia

Svært mange dropper å ta AstraZeneca-vaksinen i deler av Italia og Spania etter meldingene om relaterte blodpropp-tilfeller.

Av Oline Birgitte Nave

Publisert: Nå nettopp

På den italienske øya Sicilia er det opp mot 80 prosent som takker nei til å ta AstraZeneca-vaksinen, ifølge Sicilias president Nello Musumeci.

Årsaken er meldingene om alvorlige tilfeller av blodpropp blant personer som har fått vaksinen, i tillegg til motstridende anbefalinger for hvilke grupper som blir anbefalt å ta vaksinen.

– Det er naturlig at folk er bekymret. Men det er myndighetenes plikt å tro på forskere når de sier at det er farligere å ikke bli vaksinert enn å få vaksinen, sier Musumeci.

Medisinsk rådgiver i Italia, Franco Locatelli, uttalte søndag til avisen La Stampa at frykten for vaksinen var forståelig, men grunnløs.

– Vi tilbyr en vaksine som er sikker og effektiv, som folk må ta imot. Hvis vi ser et alarmerende antall med alvorlige bivirkninger, vil vi revurdere saken, sier Locatelli.

I Italia er det kun personer over 60 år som får tilbud om vaksinen.

Madrid: Én av tre møtte

Torsdag var 29.000 personer satt opp til å få AstraZeneca-vaksinen ved sykehuset Zendal i Spanias hovedstad Madrid. Av dem var det kun 10.800 som møtte opp.

Flere regioner i Spania melder nå om synkende antall personer som ønsker å ta vaksinen. Tall fra spanske helsemyndigheter viser at de på torsdag ga under halvparten så mange doser av vaksinen som de gjorde før EMA uttalte at det kunne være en sammenheng mellom vaksinen og tilfeller av blodpropp.

I tillegg har myndighetene justert hvilke aldersgrupper som skal få vaksinen flere ganger:

Først hadde Spania en øvre aldersgrense på 55 år. Etter at flere land satte vaksineringen på pause som følge av meldingene om blodpropp, ble aldersgrensen justert til 65.

Onsdag i forrige uke gjorde de en helomvending: Kun personer mellom 60 og 65 år skulle få vaksinen. Torsdag ble aldersgrensen justert igjen, og vaksinen skal nå gis til de mellom 60 til 69 år.

Den spanske helsetoppen Antonio Zapatero mener at myndighetenes endringer har skapt forvirring og usikkerhet, og mener at motstridende anbefalinger som årsaken til at tilliten til vaksinen nå har dalt.

EMA: Fordeler større enn ulemper

Forrige uke uttalte EUs legemiddeltilsyn (EMA) at blodpropp burde bli listet som en veldig sjelden bivirkning av AstraZeneca-vaksinen. Samtidig mener de at fordelene av å ta vaksinen er større enn risikoen.

Vaksinen er altså fortsatt godkjent for bruk i Europa, og det er opp til det enkelte land å vurdere hvordan den skal brukes.

EMAs beslutningen er basert på en grundig gjennomgang av totalt 86 tilfeller av sjeldne blodpropper, 18 av dem med dødelig utfall, av rundt 25 millioner europeere som har fått AstraZeneca-vaksinen.

Det siste innrapporterte tallet er 222 tilfeller. 169 av tilfellene er sinusvenetrombose (blodpropp i hjernen) og 53 tilfeller gjelder blodpropp i magen.