Slik hjelpes polske kvinner I januar fikk Polen en av Europas strengeste abortlover . Det tvang mange polske kvinner til abort-turisme. Nå har pandemien gjort det nesten umulig å reise, og hjelpen må skje på nye måter. Kari Aarstad Aase Av Publisert 26. april, kl. 20:05

Et nettverk er bygget gjennom Abortion without borders. Leger i utlandet skriver ut abortpiller, og leger i Polen følger opp dem som har tatt pillene. Men det er risikabelt.

Den nye abortloven i Polen betyr at all abort er forbudt unntatt ved voldtekt, incest eller hvis mors liv er i fare. Leger risikerer straff til og med for å informere om abort.

Legen Rebbeca Gomperts har utført aborter på et hospitalskip i internasjonalt farvann utenfor flere land med strenge abortlover. Hennes organisasjon har også sendt abortpiller med droner inn i Polen. Sveip for å lese hvorfor de måtte slutte med droner.

Slik hjelpes polske kvinner som ønsker å ta abort

Foto: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Det har vært store demonstrasjoner etter at Polen innførte den strenge abortloven. Dette er tilbudene polske kvinner har nå.

Publisert: Nå nettopp

– Det henger lapper og plakater med telefonnummeret til Abortion without borders over hele Polen, og gjennom de store demonstrasjonene har vi også skapt oppmerksomhet om tilbudet, forteller Marta Lempart (bildet under), advokat og leder for de mange demonstrasjonene som har vært mot abortloven i Polen siden i fjor høst.

Foto: KACPER PEMPEL / X02307

Sykehus i flere EU land tilbyr polske kvinner abort. I tillegg sendes det abortpiller utskrevet av leger i andre land, til kvinner i Polen.

Et nettverk av polske leger hjelper kvinnene med nødvendig medisinsk oppfølging etter at de har tatt abortpillen.

– Vi har klart å bygge opp et helsetilbud til kvinner på siden av det offentlige. Mens den polske regjeringen driver krig mot kvinner istedenfor å styre landet på en god og demokratisk måte, har vi klart å lage et fungerende system for kvinner i nød. det er jeg veldig stolt av, sier Lempart.

Foto: LESZEK SZYMANSKI / PAP

Ifølge henne er nesten 70 prosent av den polske befolkningen mot den strenge abortloven, og i demonstrasjonene har kvinner og menn gått side om side.

EU, FN, Amnesty og flere politikere, også i Norge, har kritisert den nye abortloven i Polen.

– Vi ønsker å fryse EØS-støtte til Polen, sier Kari Elisabeth Kaski i SV.

Venstre-leder og kunnskapsminister Guri Melby mener Norge må fortsette å forsterke arbeidet med å fremme kvinners rettigheter.

– Polen må lage lovene sine selv, men verdenssamfunnet og det europeiske fellesskapet må si tydelig ifra når kvinners frihet trues på denne måten, sier hun til VG.

Foto: Tore Kristiansen

Natten mellom 27. og 28. januar er den verste i Krystyna Kacpuras liv. I 30 år har hun jobbet på Federa, Senter for kvinne- og familiepolitikk i Polen.

– Over natten fratok de kvinner en rettighet, uten at noe var forberedt, hverken i helsevesenet eller juridisk. Noen var allerede innlagt og skulle fjerne døde eller svært syke fostre, men ble plutselig sendt hjem i stedet, forteller hun.

Foto: KACPER PEMPEL / X02307

Hverken gravide eller leger ante hva de skulle gjøre. Legene føler seg i konflikt mellom legeetikk som sier de skal hjelpe og loven som sier de kan få tre års fengsel om de gjør det.

– Alle ringte hit, for råd og hjelp, og det har bare fortsatt, sier hun.

Foto: Czarek Sokolowski / TT NYHETSBYRÅN

Kacpura forteller om utallige hjerteskjærende eksempler på abortsøkende kvinner som nå er redde og utslitte.

Før pandemien reiste de fleste abortsøkende som ikke fikk hjelp i Polen, til nabolandene. Særlig i Tyskland og Nederland er det mange sykehus og leger som har stilt opp.

Noen steder har de utført titalls aborter på polske kvinner hver uke. Nå er kvinnene innesperret i eget land, der muligheten for hjelp er betydelig mindre.

– Jeg er redd for helsen og livet til polske kvinner. De går gjennom et helvete på jord nå. Vi elsker vårt land, hvorfor hater landet vårt kvinner? spør Kacpura.

Foto: Slawomir Kaminski / X02731

Med et skip innredet som et sykehus har den nederlandske legen Rebecca Gomperts og hennes team utført aborter i internasjonalt farvann utenfor mange land med strenge abortlover, blant annet Irland, Argentina og Polen.

Nå har coronapandemien stanset det arbeidet. Gomperts forteller til VG at de nå prøver å hjelpe polske kvinner med abortpiller, lege-nettverk i Polen og via telemedisin.

Foto: JOHANA ORDÓÑEZ / AFP

Tidligere har Women on web, organisasjonen hun grunnla, sendt abortpiller med droner fra Tyskland over grensen til Polen. Men nye, og strengere reguleringer av dronetrafikk har gjort det umulig å fortsette med det.

– Kvinners rettigheter respekteres ikke i Polen nå. Men kvinner vil alltid finne egne veier og løsninger når det gjelder abort, og vi er her for å hjelpe dem og tilby en så trygg og god løsning som mulig, sier Rebecca Gomperts til VG.