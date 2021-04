JAKTER GIFT: Forskerprosjektet på «Sally Ride» sjøsetter en undervannsdrone utenfor Santa Catalina Island. Foto: Scripps Institution of Oceanography

Frykter hundretusener av tønner på havbunnen har giftig innhold

Marinbiologer har gjort et enormt funn av rustne tønner der industrien tidligere dumpet miljøgiften DDT i havet utenfor Los Angeles.



Ifølge nyhetsbyrået AP viser gamle shipping-logger at store industriselskaper i Sør-California brukte den lokale havbunnen til å dumpe giftig avfall fra før Andre verdenskrig og fram til 1972, da lovverk for å forhindre dette ble innført.

Men inntil nylig visste man ikke nøyaktig hvor eller hvor stort omfanget av dumpingen var.

Kan være over 27.000 tønner

Nå har forskere fra Scripps Institution of Oceanography ved University of California San Diego kartlagt et kystområde på 145 kvadratkilometer mellom Los Angeles og Santa Catalina Island. Det fanget opp 27.345 «tønne-lignende» bilder.

fullskjerm neste STARTEN: I 2011 fant professor David Valentine 60 tønner på havbunnen. Nå er betraktelig flere lokalisert.

– Det var ganske sjokkerende at det bare fortsatte å strekke seg ut så langt det gjorde. Vi klarte ikke å holde tritt med mengden informasjon som kom inn, sier sjefforsker Eric Terrill ifølge Los Angeles Times.

Han forteller at antallet kan være høyere enn 27.000, siden flere av tønne-formene var nær dekket av havbunn og vanskelig å fange opp på bildene.

Ifølge LA Times indikerer gamle registre at opptil 500.000 tønner fremdeles kan befinne seg under vann.

Miljøgift

DDT er ifølge Store medisinske leksikon et insektmiddel som nå regnes som en miljøgift fordi det hoper seg opp i fettvev hos mennesker og dyr og ikke brytes ned i naturen.

I området forskerne undersøkte er det tidligere funnet høye nivåer av miljøgiften i bunnfallet og i økosystemet.

En studie fra 2015 fant høy konsentrasjon av DDT og andre menneskeskapte kjemikalier i fettet hos tumler-delfiner som døde av naturlige årsaker. DDT er også koblet til forekomst av kreft hos sjøløver, ifølge AP.

KARTLEGGING: Et team med 31 forskere og ingeniører fulgte informasjonen som kom inn 24 timer i døgnet i perioden de kartla området på havbunnen. Foto: Scripps Institution of Oceanography at UC San Diego.

Det var Los Angeles Times som i fjor høst avdekket at store mengder DDT var dumpet i sjøen og at det lå lekke tønner på havbunnen. Mellom 10. og 24. mars i år undersøkte forskerne fra Scripps Institution of Oceanography havbunnen nærmere.

Ved hjelp av undervannsdroner med ekkolodd, ble det tatt høyoppløselige bilder av tønner rundt 900 meter under havoverflaten.

– Det var virkelig en overraskelse for alle som har jobbet med dette materialet og som har seilt på havet, sa sjefforsker Terrill mandag da funnene ble presentert for den amerikanske Kongressen.

– Bekrefter verste frykt

California-senator Dianne Feinstein har oppfordret til handling siden avsløringen i høst.

– Denne undersøkelsen bekrefter min verste frykt: At potensielt hundretusener av tønner og bunnslam med DDT ble dumpet bare 19 kilometer fra kysten vår. (...) Et problem av denne størrelsen krever at alle samles om å legge fram alle nødvendige ressurser for å løse det, sier Feinstein.

Det er anslått at mellom 350 og 700 tonn med DDT er dumpet i området som ligger omtrent 20 kilometer fra Los Angeles og 12 kilometer fra øya Catalina, men det gjenstår å bekrefte om alle tønnene inneholder DDT.