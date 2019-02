Al-Qaida i Irak har dannet islamsk regjering

Opprørsgruppen Islamsk stat i Irak sier den har dannet en islamsk regjering for Irak og utnevnt lederen for al-Qaida i Irak til krigsminister.

Publisert: 19.04.07 21:14







KRIGSMINISTER: Abu Hamza al-Muhajer er utnevnt til krigsminister. Muhajer er navnet på mannen som skal ha tatt over for Abu Musab al-Zarqawi som leder av al-Qaida i Irak. Foto: AFP

Islamsk stat i Irak er en koalisjon av sunniarabiske opprørsgrupper, blant dem gruppen som benytter navnet al-Qaida i Irak. Torsdag la gruppen ut en video på internett der en angivelig talsperson sier det er opprettet en islamsk regjering i Irak.

- Det er vår plikt nå å danne denne regjeringen, den første islamske regjeringen, som har tillit til Gud, sier talspersonen på videoen.

Han leste så opp de ti ministerne i «regjeringen», og det ble blant annet klart at Abu Hamza al-Muhajer er utnevnt til krigsminister. Muhajer er navnet på mannen som skal ha tatt over for Abu Musab al-Zarqawi som leder av al-Qaida i Irak.