SKADET: Nick Bailey var den første til å ankomme huset der Sergej Skripal bodde i Salisbury. Selv med beskyttende utstyr ble han alvorlig skadet. Foto: Wiltshire Police / AFP

Ble forgiftet av nervegift: – Jeg var skrekkslagen

Politimannen Nick Bailey ble i mars alvorlig skadet etter å ha blitt utsatt for den samme nervegiften som Sergej og Julia Skripal. For første gang har han fortalt om hendelsen.

Publisert: 23.11.18 02:37

Den 4. mars ble den russiske eksspionen Sergej Skripal (66) og hans datter Julia (33) funnet bevisstløse på en benk i Salisbury i England.

To uker etter slo britiske myndigheter fast at de to var blitt forgiftet av Novitsjok, en nervegift utviklet i Sovjetunionen under den kalde krigen. Britiske myndigheter anklaget Russland for å stå bak det som har blitt omtalt som et attentat mot Skripal.

Rett etter at Skripal ble funnet, ble Bailey sendt til Skripals hjem sammen med to kolleger for å sikre bevis. I ettertid ble han alvorlig syk.

Forgiftet fra dørhåndtaket

Politiet var uvitende om at Skripals illebefinnende skyldtes en nervegift. Få timer etter undersøkelsene i huset begynte Bailey å føle seg uvel.

– Jeg hadde pupiller som nålestikk, og svettet. Jeg trodde jeg bare var sliten og stresset, sier Bailey til BBC .

Senere ble det fastslått at dørhåndtaket til Skripals hjem var blitt sprayet med den usynlige nervegiften, etter funn av en parfymeflaske som inneholdt stoffet. Til tross for beskyttende hansker kom Bailey i kontakt med nervegiften.

Etterforskningen har i ettertid antydet at flasken inneholdt gift nok til å kunne drepe tusenvis av mennesker.

– I visshet om hva som hadde hendt de to andre og hvor ille det sto til, var jeg skrekkslagen, sier Bailey til BBC om oppholdet på sykehuset.

Mentale arr

Bailey ble hyllet av statsminister Theresa May i Salisbury mens han i to og en halv uke lå på sykehuset. Leger og vitenskapsmenn jobbet på spreng for å slå fast hva slags gift som hadde blitt brukt.

Politimannen ble frisk, men til BBC forteller han om både mentale arr og tapet av alle familiens fysiske eiendeler.

– Jeg vil beskrive det som emosjonell juling, og det har tatt enda lenger tid å takle på grunn av det som skjedde med oss. Vi mistet huset, bilen, alle våre eiendeler. Vi mistet alt, sier Bailey.

Julia og Sergei Skripal overlevde og ble utskrevet fra sykehuset i april og mai. Den 30. juni ble imidlertid ytterligere to personer syke etter å ha blitt utsatt for nervegift, denne gangen i byen Amesbury, like utenfor Salisbury. En av dem, Dawn Sturgess (44), døde to dager senere, mens partneren Charlie Rowley (45) overlevde.

Russland har hele tiden nektet for å ha noe med det påståtte attentatet å gjøre. I september ble russerne Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov utpekt av britiske myndigheter som gjerningspersonene bak. De to har benektet anklagene, og påstår de var turister i Salisbury.