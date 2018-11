VENTER PÅ KRONPRINSEN: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sier at han «venter tålmodig» på at den saudiske kronprinsen skal dele informasjon om drapet på Khashoggi, slik Saudi-Arabia har lovet. Foto: Ali Unal / AP

Erdogan om Khashoggi-lydopptak: «Selv saudisk etterretning fikk sjokk»

UTENRIKS 2018-11-13T09:21:22Z

ISTANBUL (VG) USA, Frankrike, Canada, Tyskland, Storbritannia og Saudi-Arabia har alle hørt lydopptaket som skal bevise hvordan Jamal Khashoggi ble myrdet, sier Tyrkias president.

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Publisert: 13.11.18 10:21

– Alle som har spurt har fått høre på lydopptaket av drapet. Vår etterretning har ikke holdt noe skjult. Foruten Saudi-Arabia , har USA, Frankrike, Canada, Tyskland og Storbritannia hørt på opptaket, opplyser Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan .

Lydopptaket skal bevise hvordan den regimekritiske saudiske journalisten Jamal Khashoggi (59) ble drept inne på det saudiske konsulatet i Istanbul 2. oktober.

Saudisk etterretning skal ha tatt lydopptaket svært ille opp, ifølge Erdogan.

«Denne fyren må bruke heroin»

– Innholdet i opptaket er en ekte katastrofe. Til og med Saudi-Arabias etterretningsagent fikk sjokk da han hørte på opptaket. Han sa at «denne fyren må bruke heroin, bare en mann på heroin kan gjøre noe slikt», sa Erdogan til tyrkisk presse på vei tilbake fra første verdenskrig-markeringen i Paris, der Khashoggi-saken ble diskutert blant statslederne.

Med «denne fyren» siktes det til gjerningspersonen, men det er uklart om det er snakk om vedkommende som utførte selve drapet eller jobben med å skjule liket.

Erdogan: – Noen forvrenger sannheten

Det mye omtalte lydopptaket er ikke blitt offentliggjort, og Tyrkia har ikke gitt noen god forklaring på hvorfor de besitter det. Flere har antydet at Tyrkia drev ulovlig overvåkning av konsulatet, som er saudisk grunn.

Halvannen måned etter drapet, som Saudi-Arabia har innrømmet at fant sted , finnes det fortsatt ikke noe lik. Tyrkiske etterforskere mener at Khashoggi ble kvalt til døde, partert og deretter løst opp i syre . Dermed skal lydopptaket være selve kronbeviset i saken.

«Opptaket viser virkeligheten. Det finnes dem som prøver å forvrenge sannheten, til tross for alle fakta», sier Erdogan.

Tyrkiske myndigheter har hele veien anklaget det saudiske regimet for å ha bestilt drapet på den regimekritiske journalisten, som blant annet skrev en rekke svært kritiske kommentarer om kronprins Mohammed bin Salman for Washington Post.

Lydopptaket skal avsløre kronprinsen

Tirsdag meldte New York Times at opptaket sterkt impliserer den saudiske kronprinsen. Avisen har snakket med tre kilder som kjenner til lydopptaket.

«Si ifra til sjefen» , skal man kunne høre en av gjerningspersonene si kort tid etter drapet. Vedkommende skal ha rapportert til sin overordnede per telefon at «oppdraget er utført», og at dette skulle videreformidles. Kronprinsens navn nevnes ikke, men mange piler peker mot kongedømmets de facto sjef.

– En slik telefonsamtale er som å bli tatt på fersk gjerning. Det er et rimelig inkriminerende bevis, sier den tidligere CIA-agenten Bruce O. Riedel til New York Times.