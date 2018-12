TILTALT FOR DRAP: Amber Guyger (t.v.) er tiltalt for å ha skutt og drept Botha Sean Jean (t.h.) Foto: Handout/Reuters/Facebok

Politibetjent skjøt nabo i hans eget hjem: Trodde det var hennes leilighet

2018-12-01T00:43:36Z

En amerikansk politibetjent er tiltalt for drap etter at hun skjøt en mann mens han var hjemme i sin egen leilighet, melder CNN.

Publisert: 01.12.18 01:43

Mannen som ble skutt og drept i sitt eget hjem i Dallas var naboen til den tiltalte politikvinnen, ifølge nyhetskanalen.

Tiltalte Amber Guyger hevder å ha skutt mannen ved et uhell, ettersom hun trodde mannen var inne i hennes leilighet.

Senere viste det seg at dette ikke var tilfellet.

Det er myndighetene i Dallas som har tatt ut tiltalen mot kvinnen, som kommer to måneder etter at hun ble arrestert for å ha skutt naboen sin.

De bodde i hver sin leilighet i det samme leilighetskomplekset.

Skuddene som tok livet av Botham Sean Jean (26) førte til en rekke demonstrasjoner i Dallas. Politikvinnen mistet jobben sin et par uker senere .

Var i uniform

Hendelsen skjedde i begynnelsen av september.

Guyger var ferdig på jobb, parkerte bilen på utsiden av leilighetskomplekset og gikk mot det hun trodde var sin egen leilighet, ifølge hennes forklaring.

Døren var på gløtt, og da hun gikk inn var det mørkt i rommet.

I avhør har Guyger forklart at hun deretter så en skikkelse av en mann, som hun trodde var en innbruddstyv. Deretter skjøt hun mot ham.

Det var ikke før hun ringte politiets nødtelefon at hun samtidig slo på lyset og innså at hun var i feil leilighet.

26-åringen ble sendt til sykehus og døde senere av skuddskadene.