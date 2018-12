KONSTRUKTIV: Den tyske forbundskansleren Helmut Kohl og USAs president George H. W. Bush sitter i en golfbil i Maryland i april 1992. De to huskes som viktige bidragsytere i Tysklands samling. Foto: PAUL J. RICHARDS, AFP

Lundestad om Bush: – En gentlemann, men kunne framstå som slugger i valgkamp

UTENRIKS 2018-12-01T10:24:11Z

George H. W. Bush vil huskes for sin betydelige utenrikspolitiske innsats, men lider den triste skjebne av å være den siste presidenten som ikke ble gjenvalgt.

Publisert: 01.12.18 11:24

Lørdag morgen kom beskjeden om at USAs 41. president, George H. W. Bush, døde i sitt hjem fredag kveld.

Slik huskes han: En god leder, patriot, krigshelt og familiemann

– Han var en av de presidentene som lyktes vesentlig bedre utenrikspolitisk enn innenrikspolitisk, sier forfatter Hans Olav Lahlum til VG.

Han har skrevet boken «Presidentene fra George Washington til Barack Obama», og trekker fram samlingen av Tyskland og Kuwait-krigen som høydepunkter for texaneren.

Det får han medhold i av historiker og tidligere direktør for Det norske Nobelinstitutt, Geir Lundestad:

– Han hadde en konstruktiv rolle i samlingen av Tyskland og satset på Helmut Kohl. I golfkrigen klarte han å samle en bred internasjonal koalisjon for å kaste Saddam Hussein ut av Kuwait, sier han til VG.

Bush’ liv: Oljegründer, politisk karriere og familiedynasti

Slet med innenrikspolitikken

Bush hadde mer problemer med innenrikspolitikken. Både Lundestad og Lahlum mener at det bidro til at han bare fikk én periode som president.

– Økonomien gikk ikke godt, og han innførte skatteøkninger som han hadde lovet å ikke gjøre. Det irriterte høyresiden, sier Lundestad.

Tapet mot Bill Clinton i presidentvalget i 1992 var et stort nederlag for Bush.

– Han var aldri god i valgkamp og han fikk «double trouble», en yngre og mer karismatisk motstander, sier Lahlum.

Lundestad sier at han kunne framstå som en slugger i valgkamp.

– Han brukte ufine midler mot Michael Dukakis. Han trakk fram at Dukakis hadde gitt en svart fange permisjon, som så begikk nye forbrytelser. Bush stemplet det rett på Dukakis person.

Sovjetunionens oppløsning

Bush tok over i en tid da Sovjetunionen var i ferd med å gå i oppløsning og kartene var i endring.

– Han tiltrådte på et krevende og samtidlig spennende tidspunkt. Det var i den kalde krigens sluttfase. Utfallet var på sett og vis avklart da han tiltrådte, men han fikk en viktig rolle å spille i den nye geopolitiske situasjonen, sier Lahlum.

Han mener at Bush utførte den rollen på en konstruktiv og lyttende måte.

Lundestad beskriver ham som en «forsiktig herremann».

– Han overtok etter Ronald Reagan, som han mente at hadde gått for langt i å samarbeide med Gorbatsjov. Det første halvåret etter at han tok over vurderte han hva han skulle gjøre i forhold til Sovjetunionen. Han kom til slutt til at det ikke var noen alternativer enn å fortsette på Reagans linje.

– Et raust menneske

De to ekspertene husker Bush som en «gentleman» og en «gammelmodig hedersmann».

– Han var på mange måter et raust menneske, sier Lahlum.

Han viser til et brev som Bush etterlot seg til påtroppende president Bill Clinton i Det hvite hus, der han trass politiske motsetninger, anerkjente den nye presidenten.

– Det kommer til å bli tøffe tider, som gjøres enda vanskeligere av kritikk du kanskje ikke syns er rettferdig. Jeg er ikke så flink til å gi råd, men ikke la kritikerne ta motet fra deg eller få deg til å vingle. (...) Din suksess er nå vårt lands suksess. Jeg heier på deg, heter det i brevet, som blant annet er gjengitt i Huffington Post .

– Han er kanskje den minst polariserende presidenten USA har hatt siden 80-tallet, mener Lahlum.