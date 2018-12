GIKK BORT: Dette bildet av George H.W Bush er tatt i februar 2007. Foto: Matt Sayles / TT NYHETSBYRÅN

George H.W Bush er død: Hylles verden rundt

En god leder, patriot, krigshelt og en familiemann. Slik beskriver politikere og kjendiser den nå avdøde George H.W Bush, USAs 41. president. – Han grep øyeblikket og formet historien, skriver Jens Stoltenberg på Twitter.

Fredag kveld gikk George H.W Bush bort, 94 år gammel.

Hans sønn, George W. Bush var også tidligere president i USA mellom 2001 og 2009.

– George H.W. Bush var en mann av høyeste karakter og den beste pappaen en sønn eller datter kunne ha bedt om, skriver hans sønn, George W. Bush i en uttalelse.

Nå hylles den tidligere presidenten på sosiale medier.

Soltenberg: – Kapabel og dedikert

Jens Stoltenberg , generalsekretær i Nato, er en av dem som berømmer George H.W Bush for sin innsats som president på sosiale medier.

– Da jernteppet falt og verden trengte politikere med visjon og vilje. President George H.W Bush var kapabel og dedikert. Han grep øyeblikket og formet historien, skriver Stoltenberg på Twitter.

President Donald J. Trump hyller også George H.W Bush i en uttalelse på Twitter.

– Med god dømmekraft, sunn fornuft og godt lederskap, ledet president Bush vår nasjon, og verden til en fredelig og seirende slutt på den kalde krigen.

Tidligere president Barack Obama skriver også gode ord på Twitter , og sender sine kondolanser til familien.

– Amerika har mistet en patriot og en ydmyk tjener i George Herbert Walker Bush. Mens våre hjerter er tunge i dag, er de også fylt med takknemlighet, skriver Obama og sender sin kondolanse til familien.

– Våre tanker er med hele Bush-familien i kveld – og alle som ble inspirert av George og Barbaras eksempel.

Både Trump og Obama trekker frem den tidligere presidentens forhold til hans avdøde kone Barbara.

– Sammen med sin livslange tjeneste for landet, vil vi huske president Bush for sin hengivenhet til familien, spesielt kjærligheten i livet hans, Barbara, skriver Trump på Twitter.

Barbara Bush gikk bort i april, 92 år gammel. Paret hadde vært gift i 73 år.

Bill Clinton takker Bush for vennskapet

På Twitter skriver tidligere president Bill Clinton at han og Hillary sørger over den tidligere presidentens bortgang - og de takker Bush for hans livslange tjeneste, kjærlighet og vennskap.

– Jeg er takknemlig for hvert minutt jeg tilbrakte med ham og jeg vil alltid betrakte vårt vennskap som en av livets største gaver.

– Han stoppet aldri å tjene. Jeg så det det på nært hold, jobbet med ham med Tsunamien i Asia og her hjemme etter orkanen Katrina, skriver Clinton i en offisiell uttalelse .

Videre skryter Clinton av den tidligere presidentens bemerkelsesverdige lederskap.

Mia Farrow: – Takk for din tjeneste

Den amerikanske skuespilleren Mia Farrow sier farvel til den tidligere amerikanske presidenten på sosiale medier:

– Farvel president George H.W Bush, gentleman, patriot, krigshelt, elsket ektemann, far og bestefar. Takk for din tjeneste til Amerika. Kondolerer til familien Bush, skriver hun i en melding på Twitter.

Tv-stjernen Ellen DeGeneres skrev på Twitter at hun aldri kommer til å glemme da George H.W Bush og Clinton viste sin støtte etter orkanen Katrina.

– Jeg kommer aldri til å glemme da George H.W Bush og president Clinton møtte meg i min gamle hjemby New Orleans for å vise sin støtte og samle inn penger etter orkanen Katrina. Jeg sender min kjærlighet til hans familie i kveld.