CIA har konkludert med at Mohammed bin Salman bestilte drap på den regimekritiske journalisten Jamal Khashoggi. Foto: AP

Avis: CIA mener Saudi-Arabias kronprins bestilte Khashoggi-drap

UTENRIKS 2018-11-16T23:49:30Z

Ifølge Washington Post har CIA konkludert med at Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman bestilte drapet på journalisten Jamal Khashoggi.

NTB

Publisert: 17.11.18 00:49

Avisen skriver at de har fått opplysningene fra etterretningskilder i CIA.

Halvannen måned etter drapet, som Saudi-Arabia har innrømmet at fant sted , finnes det fortsatt ikke noe lik. Tyrkiske etterforskere mener at Khashoggi ble kvalt til døde, partert og deretter løst opp i syre .

Ifølge Washington Post er CIAs konklusjon blant annet basert på en telefonsamtale som kronprinsens bror Khalid bin Salman, Saudi-Arabias ambassadør til USA, skal ha hatt med Khashoggi.

Avisen siterer etterretningskilder på at Khalid bin Salman skal ha fortalt journalisten på telefon at han burde dra til det saudiarabiske konsulatet i Istanbul for å hente dokumentene sine, som handlet om å få annullert sitt tidligere ekteskap. Ambassadøren skal ha gitt forsikringer om at det ville være trygt for Khashoggi å hente dokumentene, ifølge avisen.

Det er ikke kjent om Khalid bin Salman visste at Khashoggi kom til å bli drept, men han skal ha ringt «i retning broren sin», skriver avisen. De skriver også at samtalene skal ha blitt fanget opp av den amerikanske etterretningstjenesten.

Talsperson for den saudiarabiske ambassaden i USA, Fatimah Baeshen, sier ambassadøren og Khashoggi aldri har diskutert «noe som var relatert til en reise til Tyrkia». Baeshen mener opplysningene Washington Post får fra CIA «er falske».

Et mye omtalt lydopptak som Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan hevder at både USA, Frankrike, Canada, Tyskland, Storbritannia og Saudi-Arabia har hørt skal være selve kronbeviset i saken .

Tidligere denne uken meldte New York Times at opptaket sterkt impliserer den saudiske kronprinsen . Avisen har snakket med tre kilder som kjenner til lydopptaket.

«Si ifra til sjefen» , skal man kunne høre en av gjerningspersonene si kort tid etter drapet. Vedkommende skal ha rapportert til sin overordnede per telefon at «oppdraget er utført», og at dette skulle videreformidles. Kronprinsens navn nevnes ikke, men mange piler peker mot kongedømmets de facto sjef.