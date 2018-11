FIKK NEI: Ulf Kristersson under dagens møte i Riksdagen. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sverige: Sier nei til Kristersson som statsminister

UTENRIKS 2018-11-14T08:31:40Z

Klokken 09.02 onsdag morgen ødela Centerparti-lederen Annie Lööf drømmen til Moderaternas leder Ulf Kristersson, om å bli statsminister i Sverige.

Publisert: 14.11.18 09:31 Oppdatert: 14.11.18 09:59

Med 195 mot 154 stemmer har Sveriges riksdag sagt nei til å godkjenne Kristersson som ny regjeringssjef i Sverige.

– En slik regjering vil være avhengig av positiv støtte fra Sverigedemokraterna. At Centerpartiet ikke vil forhandle med dem, har vi fastholdt helt siden valgkampen, sa Lööf i Sveriges riksdag onsdag morgen.

Det er over to måneder siden svenskene holdt riksdagsvalg, og valgresultatet ga ikke noen åpenbart svar på hvem som skal styre Sverige de neste fire årene.

Ni resultatløse uker

Etter ni uker med resultatløse forhandlinger , la den svenske talmannen Andreas Norlén, som tilsvarer den norske stortingspresidenten, fram forslag om at Kristersson skulle bli ny statsminister etter sosialdemokraten Stefan Löfven .

Utfallet var gitt på forhånd: Senterpartiet og Liberalerna, har varslet at de vil stemme mot. Sammen med de rødgrønne partiene som nå har regjeringsmakten, hindret de dermed at Kristersson ble valgt.

– Ulf Kristersson er den naturlige statsministeren, sa Tobias Billström, Moderaternas gruppeleder, i riksdagsdebatten onsdag morgen.

Men Jan Björklund, Liberalermas leder, innrømmet fra talerstolen at det var rungt å stemme bort en kollega fra Alliansen:

– Jeg og partiet har blitt utsatt for et formidabelt hat fra halen til den svenske høyresiden. Jeg har ikke opplevd noe lignende i mine 25 år i politikken, sa Björklund.



Historisk

På en pressekonferanse etter voteringen sa talmannen at beslutningen er historisk: Det er første gang Riksdagen stemmer ned et forslag til statsministeren.

– Det var likevel nødvendig å holde en avstemning for å komme videre i anstrengelsen på å få en regjering i Sverige, sa Andreas Norlén.

Blir det ytterligere tre slike avstemninger om statsminister-spørsmålet, går Sverige automatisk til nyvalg.

Alliansen i oppløsning

Kristerssons plan har vært å regjere sammen med Kristendemokraterna, og basere seg på støtte fra ulike partier videre. De borgerlige partiene i Alliansen gikk til valg sammen i høst, men er nå i full splittelse.

Sverigedemokraterna stemte for Kristersson. Det er bakgrunnen for at Kristerssons regjeringsforslag langt på vei ble latterliggjort i Riksdagen onsdag morgen.

– Kristersson vil danne en liten høyrekonservativ regjering. Den vil kreve aktiv støtte fra Sverigedemokraterna. Derfor sier vi nei, sier Miljøpartiets gruppeleder Maria Färm.



En million velgere

– Det handler ikke hvem som skal være statsminister, men hvem som skal få innflytelse over politikken. En million velgere vil at Sverigedemokraterna skal ha innflytelse, sa Jimmie Åkesson, Sverigedemokraternas leder, i debatten.

Han viste til at Norge er et av landene hvor et parti som ligner Sverigedemokraterna, sitter i regjering.

Talmannen sier at han vil samle de svenske partilederne på nytt torsdag morgen for å gå gjennom situasjonen. Han ville onsdag formiddag ikke si hvem av partilederne som nå vil få oppdraget med å sondere på nytt.