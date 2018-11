– Cameron overlot et kaos til Theresa May. Vi synes synd på henne.

UTENRIKS 2018-11-14T15:35:43Z

LONDON (VG) Britene følger spent statsministerens forsøk på å overbevise sin regjering om å si ja til Brexit-avtalen onsdag. Mange synes synd på Theresa May (62).

Publisert: 14.11.18 16:35

– David Cameron overlot et kaos til Theresa May. Vi synes synd på henne som skal prøve å rydde opp i dette rotet, sier ekteparet Jackie og Phil McIntosh fra Sussex.

VG treffer dem på gata, ikke langt Downing Street, der May samler sin regjering onsdag. Hun søker støtte blant sine egne til forslaget til Brexit-avtale . Deretter skal saken til parlamentet.

– Vi ble ikke fortalt sannheten før folkeavstemningen. Hadde folk visst at vi hadde endt i dette kaoset, tror jeg ingen hadde stemt for å forlate EU, sier McIntosh-paret i munnen på hverandre.

– De må bli enige. Vi kommer til å forlate EU uansett, og det beste ville være om vi kunne gjøre det som venner.

Steve Hosen, som jobber i regjeringsapparatet - men i eiendomsavdelingen, hyller også May:

– Hun ble kastet ut i det. Hun jobber veldig hardt for at Storbritannia skal få en god avtale. Hun skal ha masse honnør for den jobben hun gjør. Cameron ga oss folkeavstemningen og gikk av - jeg synes det var feigt gjort, mener han.

– Jeg frykter ikke en «no-deal»-løsning, men jeg vil gjerne ha en avtale. Det er viktig at vi fortsatt har et godt forhold til Europa. Vi vil fortsatt dra på ferie til Europa og ønske dem velkommen hit. Men det har kommet inn for mange utlendinger som i dag sitter i fengsel, mener Hosen.

– Men det er viktig at vi ikke får en halvveis avtale.

Helena Garrick er på joggetur forbi Trafalgar Square når vi snakker med henne.

– Jeg er veldig nervøs for hvordan dette vil ende, sier hun.

– Jeg er redd for hva dette ender med, uansett om det blir en Brexit-avtale eller ikke.

– Påvirker det deg personlig?

– Ja, jeg er ingeniør, og vi har mange medarbeidere fra andre EU-land, så de lurer på hvordan dette vil ende.

Investoren Vishash Srivasteva er sikker på at ingen vil bli fornøyd med den avtalen som er forhandlet fram.

– Jeg tror det eneste rette er en ny folkeavstemningen med tre muligheter: 1. bli i EU, som 48 prosent av oss vil, 2. «ta tilbake kontrollen selv», som mange sier eller 3. går for det forslaget som de nå har forhandlet fram. Jeg mener at dette er den eneste mulige demokratiske måten å løse dette på, sier investoren til VG.

Vania Costa, portugiser som har bodd i Storbritannia de siste syv årene, tror ikke at avtalen vil være bra for kongeriket.

– Jeg kan ikke se at den vil ha en positiv effekt hverken hverken for britene eller oss EU-borgere her, sier hun.

– Regjeringen opptrer ikke bestemt nok, mener Costa.

Theresa May har både tirsdag kveld og onsdag formiddag sittet i én-til-én-møter med sine ministrer om Brexit-forslaget. Om hun får ja både i regjeringen og siden i parlamentet, kan det bli et EU-toppmøte i slutten av november der avtalen underskrives.Samtlige 27 EU-land må godkjenne avtalen.

Om det britiske parlamentet sier nei, ligger det an til en såkalt «no deal»-Brexit, altså en løsrivelse uten en avtale på bordet. Dette er et skrekkscenario for både finanssektoren, valutamarkedet og den politiske ledelsen i Storbritannia.

Den eneste uttalte fristen for en avtale er 29.mars 2019. Selv om den avtalen som May nå presenterer, skulle bli stemt ned, er det altså en mulighet for at hun kan prøve igjen tidlig neste år - og få ja innen fristen.

I en folkeavstemning i juni 2016 stemte 51.9 prosent for å forlate EU - 48.1 prosent sa ja til fortsatt EU-medlemskap.