FUNNET DØD: Det var Lena Wesström (45) som lørdag ble funnet død. Foto: Foto: Svensk politi

Bekrefter at det var Lena Wesström som ble funnet død

Publisert: 22.05.18 20:22

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-22T18:22:07Z

Svenske rettsmedisinere bekrefter tirsdag at kvinnen som ble funnet død i Örebro lørdag er den savnede trebarnsmoren og frikirkepastoren Lena Wesström (45).

Kvinnen, som har vært savnet en uke, ble ifølge Aftonbladet funnet av privatpersoner bak en støyskjerm drøyt 100 meter unna boligen hvor hun forsvant.

– Hun burde ha blitt funnet tidligere – det synes jeg også, sier politisjef Mats Rupla til Nerikes Allehanda.

Politiet har tidligere sagt det er svært sannsynlig at den døde kvinnen var Wesström, og nå er det altså slått fast. Politiet etterforsker saken som drap.

Wesström ble meldt savnet etter at pårørende tirsdag morgen oppdaget at huset hennes sto åpent, og at eiendelene hennes lå igjen.

Svensk politi igangsatte først en etterforskning etter mistanke om kidnapping, ettersom det var mye som tydet på at kvinnen ikke hadde forlatt leiligheten sin frivillig.

Denne artikkelen handler om Sverige

Drap