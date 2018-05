Ukrainsk sikkerhetstjeneste: Iscenesatte drap på journalist

Publisert: 30.05.18 16:38 Oppdatert: 30.05.18 17:50

UTENRIKS 2018-05-30T14:38:06Z

Journalisten Arkadij Babtsjenko (41), som ble meldt drept ved sin leilighet i Kiev tirsdag, møtte onsdag overraskende opp på en pressekonferanse i den ukrainske hovedstaden.

Sjefen for den ukrainske sikkerhetstjenesten, Vasily Gritsak, bekrefter at drapet ble iscenesatt for å ta dem som var etter journalisten.

– Våre opplysninger viser at den russiske sikkerhetstjenesten hadde beordret drap på Babtsjenko, sa Gritsak.

Babtsjenko er en kjent regimekritiker, og har skrevet en rekke artikler for opposisjonelle medier, blant annet med sterk kritikk av Russlands president Vladimir Putin. Tirsdag meldte ukrainsk politi at Babtsjenko var skutt og drept utenfor sin leilighet.

Nå bekrefter sikkerhetstjenesten at det hele var et spill. Ifølge nyhetsbyrået AP gikk det et gisp gjennom rommet da Babtsjenko dukket opp på pressekonferansen i Kiev onsdag ettermiddag, før det brøt ut spontan applaus.

Babtsjenko startet med å takke sikkerhetstjenesten for samarbeidet. Deretter ba han venner og familie, som heller ikke kjente til operasjonen, om å tilgi ham for lidelsene han hadde påført dem.

– Jeg vil rette en spesiell beklagelse til min kone Olechka, men det var dessverre ikke noe alternativ, sa Babtsjenko, ifølge BBC.

Ifølge de første rapportene fra politiet var det kona som fant ham skutt. Politiet hevdet deretter at journalisten døde av skadene i ambulansen på vei til sykehus.

Den britiske avisen The Independent siterte den ukrainske politikeren Anton Gerasjtsjenko, som hevdet at Babtsjenko ble angrepet idet han kom tilbake til leiligheten etter en tur på butikken.

Ifølge Babtsjenko har den svært spesielle operasjonen vært planlagt i to måneder. Selv ble han orientert om planene for en måned siden. Babtsjenko forteller at han de siste ukene har gjennomført omfattende trening for å kunne gjennomføre det dristige dobbeltspillet.

Den ukrainske sikkerhetstjenesten hevder at russiske myndigheter betalte en ukrainsk statsborger drøyt 300.000 kroner for å organisere drapet på Babtsjenko. Ukraineren skal ha søkt etter en mulig attentatmann blant ukrainske militærveteraner. Ifølge sikkerhetstjenesten betalte han en mann 245.000 korner for å gjennomføre drapet, men sikkerhetstjenesten avslørte planene, og rekrutterte deretter ukraineren som dobbeltagent for å kunne ta bakmennene.