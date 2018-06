KAN ROE NED: Her i Casa Alitas kan Douglas og Marvin og en annen familie slappe av etter den lange reisen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Her splitter Trump familier: – Hjerteskjærende og forferdelig

Publisert: 02.06.18 17:14

TUCSON, ARIZONA (VG) I et lite hus i Tucson, Arizona, sitter de heldige. De som foreløpig har sluppet unna Trump-administrasjonens nye, kontroversielle politikk med å separere barn fra sine foreldre som ulovlig kommer over grensen fra Mexico.

Det var 7. mai at Trumps justisminister Jeff Sessions sto på grensen og proklamerte USAs nulltoleranse overfor immigrantene og sa at dersom du «smugler inn et barn, så vil vi tiltale deg, og det barnet kan bli separert fra deg».

Siden har skrekkhistoriene dominert nyhetskanalene og sosiale medier, blant annet en om en 53 uker gammel baby som ble revet ut av hendene på sin mor.

Sist helg sjokkerte Trump med å gi demokratene skylden for denne politikken som hans egen administrasjon altså har innført. Trump kalte politikken «fryktelig».

VG tilbrakte to dager i Tucson for blant annet å gå opp sporene i flere av de omtalte enkeltsakene.

Advokater, juridiske rådgivere, analytikere, aktivister og andre hjelpere forteller om en eksplosjon av nye, alvorlige saker under Trump-administrasjonen.

Særlig opprørende er det at små barn splittes fra sine foreldre.

– Hjerteskjærende og forferdelig, sier advokatene Greta Maria Vietor og W. Eric Rau fra sine kontorer bare et steinkast unna den føderale rettsbygningen i Tucson, hvor de flere ganger i uken representerer illegale immigranter.

Vietor var offentlig oppnevnt forsvarer til en av flyktningene som har fått mest oppmerksomhet, Alma Zuli-Jacinto, en tobarnsmor fra Guatemala som tok seg over grensen ulovlig.

Hun drømte om et bedre liv for seg og sine to sønner på 8 og 11 år.

Rettsdokumentene som VG har hentet ut viser at den lille familien ble tatt av grensevakten John O’Connor og hans team nær Lukeville 14. mai. To dager senere møtte Greta Maria Vietor sin klient for første gang.

Alma Zuli-Jacinto maktet ikke å stoppe tårene. Hennes to sønner var borte.

– Hun var veldig opprørt, det kunne alle i rettssalen se. Jeg spurte agentene fra ICE (Innvandringspoliti/Tollvesenet) om hun kom til å bli gjenforent med sine barn, og de lovet meg at det kommer til å skje, sier Vietor.

Den offentlige forsvareren sier ja til å gjøre det første intervjuet om saken fordi hun mener det er viktig at disse skjebnene kommer frem. Hun har nå fått bekreftet at Alma Zuli-Jacinto sitter i bak lås og slå i Eloy i Arizona , uten sine barn, som er på et annet, ukjent sted.

– Det er første gang jeg med egne øyne fikk se at mennesker faktisk blir splittet fra barna sine. I rettssalen bar hun et gult armbånd med sine barns navn, som ICE hadde gitt henne, sier Vietor fortvilet.

– Dette er mennesker som kommer hit for å jobbe hardt og hjelpe sin familie. De er ikke kriminelle. Og det hjelper ikke at Jeff Sessions prøver å skremme dem. De er desperate etter et nytt og bedre liv og kommer til å prøve seg uansett, legger hun til.

Ettersom Jeff Sessions også ga klar beskjed om at alle ulovlige immigranter vil bli straffeforfulgt, har dommere og advokater i retten i Tucson vært nedlesset med saker.

VG er til stede under en dag i rettssalen hvor 65 immigranter ekspederes gjennom systemet. De erklærer seg skyldige i å ha forsøkt å komme inn til USA ulovlig, og samtlige aksepterer straffen på alt fra 30 dager til 105 dager. Straffeutmålingen avhenger om de har prøvd på dette tidligere – og blitt tatt.

Når de er ferdig med å sone straffen sin, vil de bli deportert.

– Slik er det i denne rettssalen hver eneste dag, sier Greta Vietor med et sukk.

Men i mengden av nyhetsartikler og kritikk mot Trump om hva som skjer her, fins det også feilinformasjon. En historie som den siste uken er blitt brukt for å sverte Trump-administrasjonen er at den skulle ha mistet 1475 barn, og at flere av dem kunne ha havnet i hendene på menneskehandlere.

Det riktige er at myndighetene ikke fikk svar på telefonen hos disse barnas kontaktpersoner, og at de dermed ikke kan si med sikkerhet hvor barna er. Dette var barn som kom til USA alene, altså ikke dem som ble tatt fra sine foreldre.

Og i det som ser ut som et helt vanlig hus med fire soverom i utkanten av Tucson, finner vi også to familier som ikke er blitt splittet, selv om de tok seg inn i USA ulovlig – og ble pågrepet av grensevaktene.

– Vi krøp under er gjerde inn i USA, men ble oppdaget, forteller pappa Douglas fra Guatemala.

På gulvet sitter hans åtte år gamle sønn Marvin med flere lekeklosser. På veggene er det titalls tegninger fra barn som takk for at de har fått lov til å være her. Det vrimler av kosedyr i hele huset.

Dette er Casa Alitas (vinger på spansk), et midlertidig avlastingssted som den katolske kirken i Tucson bruker til å huse immigranter.

Her får Douglas og Marvin slappet av, sovet, tatt seg en dusj, og hjelp til å bestille bussbillettene videre til kusinen i Texas neste dag.

Kusinen blar opp 270 dollar for de to billettene. Rundt venstre ankel har Douglas en fotlenke. Den må han ha på seg helt til han er ferdig med sin høring i Texas senere i sommer.

– Den er litt ukomfortabel, men jeg blir vel vant til den, sier han med et skjevt smil.

Douglas har forlatt sin kone og to andre sønner hjemme i Guatemala. Han håper at de en dag skal komme etter.

– Jeg kom til USA for mine barns fremtid. Jeg jobbet på markene i Guatemala. Det jeg fikk i lønn var ikke nok.

– Hvordan var grensevaktene og ICE-agentene?

– Noen var sinte. Andre var snille. Vi opplevde ikke noe vold, misbruk eller noe sånn, sier Douglas.

Flere VG snakker med understreker at det er tilfeldig fra agent til agent hvordan immigrantene blir behandlet – og hvordan saken deres ender. Andre blir overrasket når vi forteller at vi har møtt familier som ikke er blitt splittet, selv om de altså tok seg inn i landet ulovlig.

– Ting blir fremstilt veldig brutalt – og veldig svart/hvitt. Alt jeg ser i nyhetene handler om familieseparasjon, men vi har tilfeller her som beviser det motsatte, sier Katherine Smith.

Hun er en av koordinatorene i Casa Alitas. Hver dag får de en e-post fra ICE med forespørsel om hvor mange immigranter de kan ta imot.

Hun forteller om et totalt uorganisert system som brått kan endres bare ved at presidenten sender ut en tweet, noe hun beskriver som «den verste tenkelige måten å endre en politikk på».

Smith mener også at det varierer hvor mange som kommer inn med fotlenker. Det kommer an på hvor mange lenker ICE har tilgjengelige den dagen.

Dette bekrefter også Gretchen Lokey, som kan huse opp mot 50 flyktninger i metodistkirken midt i Tucson sentrum.

Hun viser VG rundt i rommet hvor det nå bor rundt 20 immigranter på madrasser på gulvet.

– ICE-agentene vet ærlig talt ikke hva de skal gjøre med alle menneskene. Alt er veldig uoversiktlig, sier Lokey.

Advokat Billy Peard i American Civil Liberties Union (ACLU) i Arizona påpeker at det ikke fins noen lov som forbyr eller tillater at familier splittes.

– Dette er en ny politikk fra Trump. Og det er veldig klart at denne politikken er ment å demoralisere flyktninger fra å komme til landet av legitime årsaker. Intensjonen med å skille barn og foreldre er å terrorisere folk. Det er veldig beklagelig.

Vi møter Peard i Southside Presbyterian-kirken i Tucson. Han deltar på et møte med flere organisasjoner som diskuterer den alvorlige situasjonen.

Selv har han representert en pappa fra Guatemala som har sittet i fengsel i to måneder uten sin sønn på seks år.

– Jeg blir ikke lenger emosjonelt knust av slike saker. Jeg har sett alt de siste årene. Men han brøt sammen i tårer sist jeg besøkte ham. Han kom hit motivert for å gi barnet sitt en bedre fremtid. I stedet føler han skyld fordi han har gitt det samme barnet mer trauma, sier Billy Peard.

Han forteller at ACLU har flere pågående søksmål mot myndighetene. En kvinne fra El Salvador, bare identifisert som J. I. L, forteller at hennes sønner på fire og ti år ble tatt fra henne.

– Jeg fikk bare fem minutter til å ta farvel. Mine barn begynte å gråte da de fant ut at vi kom til å splittes. Jeg ba dem om å være tapre, skriver J. I. L i erklæringen til ACLU.

En annen som er opprørt, er Peter Hirschman som i to år har hjulpet innvandrere med å skrive asylsøknader gjennom den frivillige organisasjonen «Keep Tucson Together».

– Trump-administrasjonen ønsker å lukke USA for både lovlig og ulovlig innvandring. At de tar barna fra foreldrene sine, er bare én skrekkhistorie av mange, sier Hirschman til VG.

– Lovet ikke Trump alt dette under valgkampen – som han vant?

– Det er en overraskelse for meg at han går etter enkeltgrupper i så stor grad. Under kampanjen spilte han på rasisme og fremmedfrykt. Nå prøver han å deportere så mange han klarer. Familier blir jo revet fra hverandre, sier Hirschman.

I hovedstaden Washington sitter Sarah Pierce, politisk analytiker av USAs innvandringspolitikk for den uavhengige tenketanken Migration Policy.

– Det er definitivt flere arrestasjoner av immigranter under Trump, selv om det var mange under Obama også. Nå er det betydelig mer spisset hvilke mennesker de går etter. Dette er i tråd med det Trump lovet før han ble president, sier hun til VG.

– Er dette med at familier separeres noe som er nytt for denne administrasjonen?

– Ja, det er definitivt nytt. Det er helt klart en mulighet for at det var enkelttilfeller av splittelser før også, men det har aldri vært en slik politikk på området. Trumps tweet hvor han skylder på demokratene forvirret oss. Vi har dypdykket i lovverket for å se om det er noen grunn til at dette kan lastes demokratene, og det har vi ikke klart å finne.