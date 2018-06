ET RIKTIG BILDE: Foreldrene til Kim Wall skriver bok for å fortelle den hele og sanne historien om datteren som ble ubåteier Peter Madsen offer. Foto: PRIVAT

Skriver bok om Kim Walls liv

Publisert: 09.06.18 18:11

«Kim skal beskrives som den engagerte og viljesterke kvinnen hun var. Som mennesket og journalisten Kim – ikke som offeret»,

Det skriver Ingrid og Joachim Wall i forordet til boken om datterens liv. «Boken om Kim Wall – när orden tar slut» kommer ut på det svenske markedet i november, ifølge dn.se .

– Vi vil at Kim skal leve videre og at det hun utrettet i løpet av sitt korte liv ikke skal være forgjeves, sier Ingrid og Joachim Wall i pressemelding fra forlaget Bonniers .

Utgangspunktet for boken er det forferdelige som skjedde i august i fjor da datteren Kim hadde gjort avtale med den eksentriske danske ubåtbyggeren Peter Madsen om må bli med på en tur med ubåten hans i Københavns havn for å lage en frilansreportasje.

Etter ubåtreportasjen var planen å flytte til Beijing med sin kjæreste, ifølge dn.se. Det ble det ingenting av. I stedet ble den ukjente svenske frilanseren hovedperson i et av de mest oppsiktsvekkende og grusomme forbrytelsene de siste 10 år i Skandinavia.

Etter en rettssak hvor det kom frem forferdelige detaljer om hva som skjedde om bord ubåten ble Peter Madsen kjent skyldig i drap på Kim Wall og dømt til fengsel i livstid.

Bildet må endres

Med boken vil foreldrene hennes fortelle om sin egen sorg, og om datterens kall og gjerning. Det er dessuten viktig for dem at fortellingen blir riktig.

«Jeg våkner midt på natten. To tanker har slått rot i hodet under den urolige søvnen, tanker som nekter å slippe taket før jeg blir bevisst dem. Den ene er at Kim skal leve videre gjennom et stipendfond, hun skal ikke bli glemt. Det andre er at denne boken, den sanne fortellingen måtte skrives, og det skal vi gjøre.», står det i bokens begynnelse.

– Det har vært skrevet 10.000-talls saker om den udåden endte Kims liv, og om mannen som ble dømt for det. Nå er det på tide at Kim kommer i forgrunnen, at bildet av henne endres fra et anonymt drapsoffer til den selvstendige og fantastiske yrkespersonen og kvinnen hun var, sier Ingrid og Joachim Wall i pressemeldingen.