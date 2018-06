PÅ EAT-KONFERANSEN: President Barack Obamas tidligere kokk Sam Kass er i Stockholm for å snakke om hvordan store selskaper kan selge sunnere- og mer bærekraftig mat. Foto: NANNA JOHANNESSEN

Obama-familiens private kokk: Forbrukerne må ta sunnere matvalg

Publisert: 14.06.18 20:25 Oppdatert: 14.06.18 20:37

UTENRIKS 2018-06-14T18:25:00Z

STOCKHOLM (VG) Obama-familiens tidligere kokk og politiske ernæringsrådgiver Sam Kass er fornøyd med at Trump-administrasjonen ikke har ødelagt det den forrige presidenten gjorde for å få amerikanere til å spise sunnere.

Sam Kass var Obama-familiens private kokk under deres år i Det hvite hus frem til 2014, og jobbet også en stund som politisk rådgiver for ernæring mens Barack Obama var president.

VG møter Kass på Quality Hotel Globe i Stockholm tirsdag, hvor han skal delta i et panel som skal diskutere hvordan store selskaper kan bryte med usunne og lite holdbare matvarer.

– Hva mener du om Donald Trumps politikk innen ernæringsfeltet?

– Vel, det kunne vært verre. Som person er han et forferdelig eksempel på helse og ernæring. Han spiser bare fast food, og trener ikke – så det er ikke bra. Men på ernæringspolitikken har han og hans administrasjon vært ok hittil.

I USA er 20 prosent av personer under 20 år overvektige, og nesten 40 prosent av personer over 20 år, ifølge det amerikanske National Center for Health Statistics .















1 av 6 TETT SAMARBEID: Sam Kass jobbet tett med Michelle Obama i flere år. Her er de sammen på en helsekonferanse i Washington i 2017. Pablo Martinez Monsivais / TT NYHETSBYRÅN

I 2009 var Kass med på å anlegge den nye kjøkkenhagen i Det hvite hus, som den gang ble et slags symbol på å gjøre USA sunnere.

Han ledet også Michelle Obamas «Let’s Move»-kampanje, som hadde som formål å bekjempe den økende fedmeepidemien blant amerikanske barn og unge. Som en del av kampanjen spilte Kass, ifølge amerikanske medier , en sentral rolle i å utvikle nye amerikanske standarder for skolemat med begrenset innhold sukker, salt og andre usunne ingredienser, og mer fullkorn, frukt og grønt.

– Trump-administrasjonen har ikke gjort mye på ernæringsfeltet. De gjorde noen få negative ting for mat i skolene, og stoppet noen av de lovendringene vi hadde satt i gang, men det var relativt små ting, og jeg tror det var mest for å vise at de gjorde noe. De har også gått videre på en del av lovendringene vi satte i gang, så det var en positiv overraskelse for meg og andre som jobber innenfor dette feltet, sier Kass til VG.

Kass er i dag grunnlegger av det strategiske mat-teknologiselskapet TROVE, som fokuserer på å forbedre helse gjennom bærekraftig mat.

Han har også skrevet kokeboken «Eat a Little Better: Great Flavor, Good Health, Better World», hvor han gir råd om hvordan folk kan ta sunnere matvalg.

Han har også holdt en såkalt «Ted-talk» om hvordan barn kan lære bedre ved å ha et sunt kosthold.

Hans løsning for å få folk til å spise sunnere og mer bærekraftig er å gi forbrukere tilgang til flere sunne alternativer.

– Hvordan kan amerikanere spise sunnere?

– Man må begynne å kreve bedre matvalg, og ta bedre matvalg. Det har alt forbedret seg, og de store selskapene må endre seg. Store selskaper er følsomme overfor hva folk vil ha, og jo mer vi pusher – og bruker pengene våre annerledes – vil også selskapene ta grep for å tilby sunnere valg. Mange prøver å gjøre slike endringer nå, men samtidig er det mange selskaper som har mistet forbrukernes tillit, sier han.

Han mener også at forbrukerne selv må ta ansvar.

– Store selskaper vil bare endre seg så lenge forbrukerne endrer seg. Når folk slutter å kjøpe produktene har de ikke noe annet valg. Det er i deres egen interesse å løse disse utfordringene, sier han.

– Hva er det største matproblemet i USA?

– Sukker er et stort problem, samtidig som sunn mat koster for mye. Det får folk til å ta dårlige og usunne valg. I tillegg markedsføres ikke de sunne valgene godt nok, sier han.

Kass sier han blir inspirert av samlingen av ulike mennesker fra ulike fagfelt som kommer sammen på EAT-konferansen for å finne en løsning på verdens matproblemer.

– Det er folk som er villig til å forplikte seg, og som vil få ting gjort. Så får vi se hva vi kan få til. Jeg mener vi må gjøre mye mer, og snakke mindre, sier han.

EATs agenda er å få politikere, næringsliv, akademia og sivilsamfunn til å samarbeide for et mer bærekraft globalt matsystem, for å gi verdens stadig voksende befolkning et sunt og balansert kosthold.

Han forteller til VG at han fortsatt har god kontakt med Obama-familien, og sier at Michelle Obama for tiden jobber med en bok som skal komme ut til høsten.

– Spiste Obama sunt da han var president?

– Å ja, han er veldig disiplinert og sunn. Han spiser mye grønnsaker, fullkorn og frukt, sier han.