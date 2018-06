FORNØYD: Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson under partiets landsmøte i fjor høst. Foto: Vilhelm Stokstad/TT / TT NYHETSBYRÅN

Hver femte stemme til Sverigedemokraterna i målinger: – Vil gjøre det politisk livet mye mer ustabilt

Publisert: 04.06.18 23:33

Sverigedemokraterna (SD) vil få mye mer makt etter valget i høst, viser to nye målinger. – Det kommer til å forandre partisystemet, sier svensk ekspert.

Valget i Sverige nærmer seg med stormskritt. Etter sommeren, den 9. september, vil det vise seg hvilket av de åtte partiene som blir størst.

Det partiet som er spådd å gjøre et brakvalg er høyrepopulistiske og innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD).

De har nå 20 prosent av velgerne i ryggen, viser en Ipsos-måling utført for Dagens Nyheter. En tilsvarende måling gjort av SIFO for Svenska Dagbladet gir partiet en oppslutning på 18,7 prosent. Det skriver NTB.

Det kan gjøre dem til det tredje største partiet i Sverige, rett bak Socialdemokraterna og høyrepartiet Moderaterna. Moderaterna får henholdsvis 22 og 23,6 prosent oppslutning i de to målingene, mens Socialdemokraterna 24 og 25,2 prosent.

Partileder Jimmie Åkesson mener SD kan bli Sveriges største parti i valget i september.

– Ja, det tror jeg. Det har jeg trodd hele tiden, sier Åkesson til TT Nyhetsbyrån, som tror SD vokser på bekostning av Socialdemokraterna.

Sverigedemokraterna (SD) * Svensk parti som definerer seg som sosialkonservativt og nasjonalistisk, men omtales som høyreradikalt og fremmedfiendtlig av motstanderne. * Grunnlagt i 1988. Blant tidligere medlemmer og grunnleggerne hadde flere bakgrunn fra høyreekstreme og rasistiske miljøer. Partiet har de siste årene gjort mye for å distansere seg fra disse, men har fastholdt at islam er en trussel mot det svenske samfunnet. * Jimmie Åkesson har vært partileder siden 2005. * SD fikk 12,9 prosent av stemmene i valget i 2014. Mai-målingen fra Ipsos gir partiet en oppslutning på 20 prosent. * SD er Riksdagens tredje største parti med 49 av 349 representanter. Partiet er på vippen mellom de to blokkene i Riksdagen. Ingen av de andre partiene har villet samarbeide med partiet.

– Det kommer til å forandre partisystemet og gjøre det politiske livet mye mer ustabilt.

Det sier Ulf Bjereld, professor i statsvitenskap ved Göteborgs universitet.

Han forteller at oppslutningen rundt Sverigedemokraterna ikke er et svensk fenomen, men et europeisk.

– De store etablerte partier taper fotfeste.

Likevel skiller SD seg fra flere av sine søsterpartier i Europa, da de har valgt å legge seg ganske langt til høyre i høyre-venstre-spørsmål.

– Sammenlignet med Le Pens Front National så ligger det franske partiet nærmere midten.

Grunnen til at de er blitt så store er blant annet fordi innvandringsdebatten har dominert de siste to årene på en måte den aldri før har gjort, ifølge professoren.

– Forskningen viser at partier som får sine saker på dagsorden, de lykkes med å få høyere oppslutning.

SD er et protestparti, et parti mot makten og for dem som vil ha forandring, forteller Bjereld.

– Det finnes et misnøyeaspekt med dette.

– Har holdningene til den svenske befolkningen endret seg?

– Egentlig ikke. Ser man på det svenske folket når de oppgir hvor de ligger på høyre-venstre-skalaen finner man ingen høyresving, det er kun marginale forandringer. Dette handler om noe annet. Det finnes ulike teorier om hva det handler om, men at det henger sammen med globaliseringen er det nok liten tvil om, sier Bjereld.

– Svært dårlig

Ipsos-målingen gir det svenske partiet Socialdemokraterna kun 24 prosents oppslutning, mens Sifo-målingen viser 25,2 prosent. Aldri tidligere har partiet hatt lavere oppslutning ved begynnelsen av en valgkamp.

Statsminister Stefan Löfven, fra Socialdemokraterna, konstaterer at målingen er dårlig nytt.

– Det er svært dårlige tall, og det er klart at vi ønsker å være langt høyere, sier han til TT.

Sverigedemokraterna ligger an til å få mer lokal makt , skriver Aftonbladet. Det er spesielt landsbyene i Skåne som vil gi Åkessons parti makt. Men hvordan kommer den nye makten til Sverigedemokraterna til å påvirke de som parti og kan de komme i regjering?

Ikke i nær fremtid, mener Bjereld.

Sverigedemokraterna sliter også med å holde sammen partiene på lokalt nivå. De har vanskelig for å fylle plasser, det har vært partisplittelser og avhopp, forteller professoren.

Politisk kommentator og journalist i Aftonbladet gjennom 40 år, Lena Mellin, skriver at partiet har jobbet hardt med å kvitte seg med de mest splittende medlemmene for at partiet skal fremstå mer samstemt.

– Åkesson prøver å bevise at han er en man kan stole på. Det kommer til å lønne seg, vær sikker på det, skriver hun.