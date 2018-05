NY PRESSEKONFERANSE: Arbadik Babtjenko møtte pressen dagen etter han dukket opp i live i Kiev. Foto: VALENTYN OGIRENKO / X03345

Russisk journalist: Lurte verden med griseblod og sminke

Nye detaljer kommer nå om operasjonen der en hel verden trodde en kjent Putin-kritiker og journalist var drept. Målet var å ta bakmennene bak en ekte attentatplan.

Under en ny pressekonferanse i Kiev torsdag, sier den russiske journalisten Arkadij Babtjenko at det ble brukt griseblod og en egen sminkør i arbeidet med å forfalske hans egen død.

Den nå svært omstridte journalisten sier videre at han ble bragt til likhuset, hvor han så skiftet klær og satt og fulgte med på nyhetene om sin egen «død».

Det melder nyhetsbyrået AP.

Babtjenko sier han kunne ha nektet da ukrainske agenter tok kontakt med ham og fortalte om ideen for en måned siden. Den russiske journalisten deltok imidlertid i planen av egen vilje, påpeker han ifølge NTB.

Historien om om etteretningsoperasjonen er en Europa trolig aldri har sett maken til:

Politiet i Ukrainas hovedstad Kiev meldte tirsdag at den Putin-kritiske journalisten Arkadij Babtjenko var skutt og drept utenfor leiligheten der han bodde . Ifølge meldingene var han truffet av tre skudd i ryggen og ble funnet blodig av sin egen kone.

Én dag senere gikk en levende Babtjenko frem foran mikrofonen på en pressekonferanse. I en dristig dekkoperasjon iscenesatte den ukrainske sikkerhetstjenesten det som skulle se ut som et drap på journalisten.

Målet var å avsløre et ekte drapskomplott mot den kjente journalisten som ifølge Ukrania skal ha vært planlagt av russiske myndigheter.

Etter nyheten ble kjent at har den iscenesatte operasjonen fått sterk kritikk for å tukle med sannheten og ødelegge for kampen mot falske nyheter.