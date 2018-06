ÅPENHJERTIG: Erna Solberg la fort høflighetsfrasene til side, for å snakke med May om hvilke utfordringer det internasjonale samarbeidet står overfor nå. Foto: Alastair Grant / TT NYHETSBYRÅN

Solberg etter møte med Brexit-May: De må ikke tro at vi vil endre på EØS-avtalen

Publisert: 06.06.18 22:41

LONDON (VG) Da statsminister Erna Solberg for første gang fikk audiens hos britenes Theresa May, var hun helt ærlig på hvilke bekymringer brexit skaper for Norge.

Når det endelig var tid for Erna Solbergs første audiens hos Theresa Mays Downing Street nummer 10, sto det å kjempe for norske interesser når Storbritannia går ut av EU, øverst på Solbergs agenda.

Da de to statslederne begynte møtet i London onsdag ettermiddag, gikk Solberg fort over fra de obligatoriske høflige innledningsfrasene, til å male et mer alvorlig bilde av hvordan blant annet britenes EU-skilsmisse, og pågående handelskonflikter med USA, kompliserer internasjonale relasjoner nå.

– Jeg tror det er for mange forandringer for de fleste av oss nå. Det er for mye usikkerhet. Noen av våre grunnleggende verdier er truet, som rettsstatens prinsipper, sa Solberg til den britiske statslederen fra den dype lenestolen i Downing Street.

Gode «signaler»

Selv om det bare gjenstår 10 måneder til brexit, er fortsatt det meste usikkert i britenes avtale med EU. For Norge, som står bak EU i køen for å forhandle med britene, hersker det ikke akkurat mindre forvirring.

Etter det Solberg omtalte som et « hyggelig» møte med May, hvor de begge var enige om at landene er «allierte på veldig mange områder» avslørte Norges statsminister at hun fortsatt ikke ikke har fått mer klarhet i hvor langt britene er i forhandlingene med EU.

Dermed må Norge vente på tur for å få klargjort hvilken fremtid blant annet de 20.000 fastboende nordmennene i Storbritannia kan forvente etter brexit.

Solberg synes likevel at hun fikk positive signaler fra May.

– Vi har fått ganske klare signaler på at de vil at norske borgere skal ha samme sivile rettigheter som EU-borgere, sa Solberg utenfor Downing Street nummer 10.

Problemet er at det per nå langt fra er klart hva slags rammeavtale det blir for EU-borgerne, heller.

– Vi har samtaler med Storbritannia og vi har kartlagt alle behovene, men vi kan ikke sluttføre eller si at « sånn skal det være», før Storbritannia og EU har blitt enige om noe, sier Erna Solberg til VG i London .

Frykter for EØS-avtalen

I Oslo er møbelprodusenten Flokk blant de mange norske bedriftene som ikke er beroliget av slik Brexit-prosessen står i dag. Det norske selskapet som omsetter for over tre milliarder kroner årlig og har ansatte i flere europeiske land, er én av tjuefem spurte NHO-bedrifter som i en kartlegging sier at det mest bekymringsfulle ved brexit-prosessen for dem, er en mulig endring i dagens EØS-avtale.

Avtalen sikrer Norge full tilgang til EUs indre markeder og er derfor avgjørende for at norske bedrifter skal kunne delta på den internasjonale arenaen.

– Det er viktig at brexit ikke forkludrer EØS-avtalen. EØS-avtalen er livsviktig for mye av eksportindustrien, sier Lars Røiri, administrerende direktør i Flokk, til VG.

FAKTA: Hva skjer med Storbritannias medlemskap i EØS? EØS-medlemskapet opphører automatisk når Storbritannia forlater EU. Prosedyrene for utmelding av EØS følger av EØS-avtalen artikkel 127. EØS-avtalen inneholder ikke konkrete bestemmelser om at det skal forhandles om en utmeldingsavtale med de Efta-landene og EU-landene som blir igjen, slik Traktaten om Den europeiske unions artikkel 50 gjør. Selve EØS-avtalen består uendret, og er ikke en del av forhandlingene mellom Storbritannia og EU. ( Kilde: regjeringen.no )

Frykt dårlig for business

Det at norske bedrifter frykter at britene skal komme inn i EØS og dermed endre dagens avtale, kan i seg selv kan være dårlig for forretningene, enten det skjer eller ikke, sier leder for internasjonal avdeling i NHO, Tore Myhre, til VG.

– Bekymring er ikke bra, fordi det til syvende og sist kan påvirke beslutningene som tas i styrerommene. Ikke minst er vi uroet over hvordan dette kan påvirke utenlandske investorer, som eier aksjer eller har direkte eierskap i norske bedrifter. For dem er det EØS som skaper den forutsigbarheten som gjør Norge attraktiv for dem, sier Myhre.

KONKLUSJONER FRA NHOS BREXIT-RAPPORT Bedriftene er usikre på hva brexit betyr, særlig for rammebetingelsene i EØS-avtalen

Jo dypere bedriftene er integrert i det britiske markedet, jo større er bekymringen

Sømløsheten de fire friheter EØS gir, er viktig å opprettholde også overfor Storbritannia.

Det er stor variasjon mellom bedriftene når det gjelder kunnskap om utfordringene

Usikkerheten om utfallet gjør det vanskelig å forberede en fremtid etter brexit

( Kilde: «Hva betyr brexit og EØS for norsk næringsliv?» / Grindheim for NHO)

– EØS ikke for britene

Også i London er EØS, og hvorvidt «den norske modellen» kan passe for britene, et hett tema denne uken. Utenfor Downing Street trippet britisk presse og utålmodig for å få et ord med den norske statsministeren ved møteslutt.

Erna Solberg sier at Theresa May i møtet var tydelig på at Storbritannia ikke ønsker et EØS-medlemskap, fordi deres grunnlag for å forlate unionen var at britene ønsker større grad av selvbestemmelse.

Til VG forsikret Solberg om at at dersom det likevel skulle bli aktuelt, vil ikke Norge være med på å endre dagens EØS-avtale til det som måtte passe Storbritannia best.

– Hvis britene skulle begynne å lukte på et medlemskap der, så må de ikke tro at vi vil endre på EØS-avtalen, slik at vi risikerer å ramme norske bedrifter eller gjør noe som det norske samfunnet får dårlig effekt av, kom det kontant fra den norske statsministeren.

Utenfor Downing Street kunne Solberg også fortelle at Theresa May har takket ja til en invitasjon om å besøke Norge i høst . Anledningen er Nordic Future Forum i Oslo i oktober. Der skal alle de baltiske og nordiske statsministrene komme sammen til meningsutveksling og planlegging.