LEGGER NED ANLEGG: Nord-Koreas leder Kim Jong-un inviterer utenlandske journalister til å overvære nedleggelsen av et atomanlegg.

Nord-Korea varsler at de legger ned atomanlegg

NTB

Andrea Rognstrand

Publisert: 12.05.18 15:35

UTENRIKS 2018-05-12T13:35:18Z

Nedleggelsen av atomanlegget skal markeres med en seremoni 23. mai, melder det statlige nyhetsbyrået KCNA i Pyongyang.

– En seremoni for å rive ned atomtestanlegget er nå planlagt mellom 23. og 25. mai, avhengig av værforholdet, heter det i nyhetsmeldingen, som viser til en uttalelse fra utenriksdepartementet i Pyongyang , skriver NTB.

Nedleggelsen vil innebære å sprenge istykker tunneler, blokkere innganger, og fjerne anlegg for observasjon, forskning og sikkerhet, skriver Reuters .

Utenlandske journalister, fra blant annet USA og Sør-Korea, er invitert til å overvære seremonien.

USAs president Donald Trump skal møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un 12. juni.

I slutten av april meldte sørkoreanske myndigheter at Nord-Korea hadde tilbudt seg å stenge atomtestbasen Punggye-ri i mai . Det kommer ikke umiddelbart fram av meldingen lørdag at det er anlegget i Punggye-ri det dreier seg om.

– Kim sa at han vil sette i gang stengingen av testanlegget i mai, og at han snart vil invitere sørkoreanske og amerikanske eksperter for å videreformidle dette til det internasjonale samfunnet, sier talsmann Yoon Young-chan for Sør-Koreas president Moon Jae-in 29. april.

Dette anlegget, som er Nord-Koreas mest brukte for atomprøvesprengninger, har Kim Jong-un tidligere lovet å slutte å bruke. Geologer mener anlegget uansett er i ferd med å bryte sammen, kom det fram i en rapport fra Kinas universitet for vitenskap og teknologi i slutten av april.

Dette skyldes trolig atomprøvesprengningen Nord-Korea gjennomførte 3. september i fjor, som utløste et jordskjelv med en styrke på 6,3. Det skal ha fått flere tunneler i anlegget til delvis å kollapse.