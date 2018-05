HAR BESTEMT SEG: Donald Trump skal dele med verden hva USA vil med atomavtalen med Iran. Han har vært fullstendig imot den siden starten, men like fullt har han brukt sitt mandat til å trekke seg. Her fra en protest mot avtalen i 2015. Foto: Thomas Nilsson

Trump avgjør atomavtalens skjebne: Dette er scenarioene

Publisert: 08.05.18 11:58 Oppdatert: 08.05.18 12:23

WASHINGTON, D.C./ ISTANBUL (VG) I dag offentliggjør Donald Trump om han trekker USA ut av atomavtalen med Iran. Gjør han det, kan det ende med at USA går til krig mot Iran, sier ekspert.

Klokken 20 norsk tid vil USAs president Donald Trump kunngjøre hvorvidt USA skal forbli en del av den historiske atomavtalen , og om de vil gjeninnføre sanksjoner mot Iran . Trump har siden valgkampen truet med å trekke seg fra avtalen, som ifølge ham er «den verste noensinne» , men har flere ganger utsatt det .

Fakta Dette er atomavtalen Atomavtalen med Iran ble forhandlet fram av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU i 2015.

Den gir partene innsyn i Irans atomprogram for å sikre at det ikke kan brukes til å utvikle våpen. I bytte får Iran opphevede sanksjoner.

Avtalen trådte i kraft i januar 2016 etter at det ble fastslått at Iran hadde overholdt sine forpliktelser.

FNs sanksjoner kan gjeninnføres innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. Missil-sanksjonene mot Iran skal først oppheves om åtte år.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har Iran til nå etterlevd sin del av avtalen.

Tidligere president og vinner av Nobels fredspris Barack Obama var pådriver for avtalen. Donald Trump har hele tiden vært en sterk kritiker av den . Han mener avtalen har «katastrofale mangler». Kilder: NTB, VG

Irans president Hassan Rouhani har gått ut og advart landets 80 millioner innbyggere om at de kan gå en krevende tid i møte, men at «vi skal komme oss gjennom dette».

Storbritannia, Tyskland og Frankrike har forsøkt å overbevise amerikanerne om å opprettholde avtalen. USA-venn Israel har presset på for å skrote den for godt, og mener det finnes bevis for at Iran bryter avtalen :

Det er knyttet stor spenning til hva Trump vil foreta seg.

VG har snakket med Iran-eksperter i USA, Iran og Saudi-Arabia. Dette er scenarioene de skisserer:

Scenario 1: USA trekker seg, går til krig

– Det er en veldig realistisk sjanse for at Trump-administrasjonen raskt bestemmer seg for å gå til krig mot Iran dersom de trekker seg ut nå, sier professor ved Columbia University i New York, Gary Sick til VG.

Han satt i USAs nasjonale sikkerhetsråd under både den republikanske presidenten Gerald Ford og den demokratiske presidenten Jimmy Carter. Under sistnevnte var han også Det hvite hus’ Persiske gulf-rådgiver i en periode som inkluderer både den iranske revolusjonen og gisselkrisen i Iran.

Sick begrunner påstanden sin med at dersom USA bryter avtalen vil Iran gå tilbake til å gjøre ting som å anskaffe seg uran og bygge flere atomsentrifuger.

– Og selv om Iran kanskje ikke gjør det for å bygge en bombe, vil Trumps folk garantert tro at det er det de gjør. Dette var jo det USA trodde før avtalen kom på plass, så bryter man den er man tilbake til utgangspunktet. Men da uten at vi kan overvåke hva Iran faktisk gjør på samme måte som vi kan nå, sier Iran-eksperten.

Han mener Trump dermed bare har én mulighet dersom han ønsker å gjøre noe overfor Iran, nemlig å bombe deres eventuelle atomkapasiteter.

– Så potensielt øker vi sjansen for en ny militærkonfrontasjon i Midtøsten, og det er noe vi virkelig ikke trenger. Verden vil nok ikke komme til å ende, men dette vil gjøre alle problemene i regionen enda vanskeligere å løse.

Scenario 2: USA trekker seg forsiktig

Foad Izadi, professor i internasjonale studier ved Universitetet i Teheran, tror ikke det vil bryte ut krig med det første.

– Jeg tror USA forlater avtalen, men at det blir en «soft exist» der Trump ikke gjeninnfører alle sanksjonene på én gang, sier han til VG.

– Hva mener folk flest i Iran om atomavtalen?

– Da avtalen kom på plass i 2015 var folk veldig glade. Mange danset i gatene, det var håp om at sanksjonene endelig skulle forsvinne, landet skulle åpnes og vi ville få en bedre økonomi. Men, det som skjedde var at Iran fulgte avtalen, mens den andre parten, især USA, ikke gjorde det, svarer Izadi.

Iranerne skylder på Trump, ikke Rouhani, for at det har gått slik. Folk i Iran føler seg lurt og bedratt av USA.

Scenario 3: Iran blir i avtalen

Det iranske presidenten Hassan Rouhani uttalte mandag at Iran ikke nødvendigvis vil trekke seg fra avtalen selv om USA gjør det.

– Hvis vi kan få det vi vil ha uten amerikanerne, så kommer Iran til å fortsatt opprettholde avtalen, sa Rouhani, ifølge Reuters.

Men forutsetningen er at Storbritannia, Frankrike og Tyskland sikrer avtalens vilkår, de samme vilkårene som Trump nå presser på for å få endret.

– Rouhani skrev ikke ut noen blank sjekk. Iran vil sporenstreks løpe mot utgangsdøren dersom det blir store endringer. Iranske myndigheter er ikke interessert i å reforhandle avtalen, sier professor Izadi.

Scenario 4: USA endrer avtalen

Mohammed Alsulami, professor i iransk politikk og sjef for Rasanah, det internasjonale instituttet for Iran-studier i Saudi-Arabia, tror ikke Trump kommer til å gi opp atomavtalen helt, men at han vil insistere på å endre den.

– Han vil sannsynligvis legge frem en ny strategi for å utvide atomavtalen til å inneholde flere elementer. Han vil kunne inkludere Irans støtte til terrorister, dets innblanding i andre lands politikk og sekteriske oppildning, og program for ballistiske missiler, svarer Alsulami.



1 av 2 PROTEST: En iransk kvinne holder en plakat som viser Trump bli slått til av en hånd med det iranske flagget på under en markeringen av årsdagen til den islamske revolusjonen i Teheran i fjor. ATTA KENARE / AFP

Dette er noen han selv håper på. Iran-eksperten, som kommer fra Irans desidert største erkefiende Saudi-Arabia , mener det å stanse Irans såkalte innblanding er mer presserende enn å hindre Iran i å produsere en atombombe.

– Hva mener Saudi-Arabia om atomavtalen?

– Saudi-Arabia vil støtte den amerikanske beslutningen uansett om Trump velger å trekke seg eller legge frem en ny strategi, men ikke dersom USA blir i atomavtalen slik den er, svarer Alsulami.

Scenario 5: Iran trekker seg under press

Selv om Rouhani har uttalt at Iran kan bli i avtalen uten USA, er et siste scenario at Iran trekker seg – etter press fra USA. Det er nemlig ingen av partene som ønsker å påta seg skylden for at den historiske avtalen går i vasken.

– Jeg tror han vil forsøke å gjøre det ubehagelig for Iran, slik at de trekker seg selv. Allerede har USA i praksis gått bort fra mye av det de lovet i avtalen, slik at Iran får lite ut av den, sier Gary Sick i New York.

Han mener iranerne allerede har skjønt hva Trump prøver på. Rouhani er under sterkt press i hjemlandet til å bryte ut av avtalen, ettersom amerikanerne ifølge Sick i praksis allerede har gjort det.

– Rouhani er ikke enig med de iranerne som vil kjøre en hard linje her, men det er vanskelig for ham å forsvare avtalen dersom de ikke får noe ute av den.

Se det historiske øyeblikket da avtalen ble inngått i 2015:

