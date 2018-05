MARINE HEMMELIGHETER: I Arkhangelsk pryder plakater med regionens stolheter bybildet. Den topphemmelige ubåtvirksomheten har fått hedersplass. Foto: Arthur Bondar

FSB: Her ble den topphemmelige informasjonen til E-tjenesten postlagt

Publisert: 13.05.18 12:50

ARKHANGELSK (VG) Informasjonen om russiske atomubåter ble sendt til norsk E-tjeneste fra Arkhangelsk, mener det russiske sikkerhetspolitiet FSB.

Avsender skal være en russer med tilgang til landets statshemmeligheter, og han skal ha fått oppdragene sine fra Frode Berg, mener FSB , ifølge VGs opplysninger.

Den nordlige byen Arkhangelsk har helt siden vikingtiden vært et knutepunkt mellom Norge og Russland , ikke minst som sete for den økonomisk og kulturelt viktige pomorhandelen på 1800-tallet.

Men i det pastellilla bygget i byens hovedgate, der russiske sikkerhetsmyndigheter holder til, er et norsk-russisk forhold høyt oppe på agendaen av helt andre grunner.

FSB skal etter det VG kjenner til mene at en mann har utført et svært alvorlig landssvik nettopp her i Arkhangelsk. Russiske sikkerhetsmyndigheter slår fast at statshemmelighetene som Frode Berg mottok på vegne av Norges hemmelige tjenester, ble postlagt fra denne byen.

Postla i naboby

VG er kjent med at FSB mener at en russer ved navn V.A. Zemljakov, ved fire ulike tilfeller, har gått gjennom Arkhangelsk´gater med konvolutter med ytterst hemmelig informasjon, for så å postlegge dem i en av byens mørkeblå postkasser.

Konvoluttene var påskrevet adresser i Russland som norsk etterretning benytter, mener FSB. Brevene inneholdt informasjon om den russiske marinens atomubåter ved skipsreparasjonssentreret Zvjozdotsjka i Severodvinsk, ifølge den russiske sikkerhetstjenesten.

De mener det var Frode Berg som ga Zemljakov oppdragene.

Fordi Severodvinsk er en lukket by for utlendinger, er det nærliggende å tro Zemljakov benyttet postkasser i nabobyen Arkhangelsk i den tro at det var mindre sjanse for at FSB ville oppdage det som foregikk. Arkhangelsk ligger en kort times kjøring fra skipsreparasjonssenteret i Severodvinsk.

– Mindre kontroll på innenrikspost

Tidligere sjef for E 14 i den norske E-tjenesten, Ola Kaldager, sier til VG at det virker naturlig at Berg og hans russiske kontakt brukte den interne postgangen i Russland, fremfor å sende informasjon til og fra Norge, fordi utenlandsk post trolig blir kontrollert langt grundigere enn posten som går internt i Russland.

Eks-spionsjefen bemerker også at man kan anta at det av forsiktighetshensyn ikke benyttes samme postkasse flere ganger i slike operasjoner.

Kaldager er ikke overrasket over at de to valgte å bruke vanlig post, fremfor elektroniske kanaler for å utveksle informasjon.

– Digitale kanaler er altfor lett å kontrollere. De kunne selvsagt valgt å sende kodede meldinger, men det ville jo også vakt mistenksomhet dersom de ble fanget opp. Hvorfor skulle en nordmann og en russer utveksle kodede meldinger, spør den norske etterretningslegenden.

Spaning

Zemljakov skal ha postlagt de russiske statshemmelighetene fra Arkhangelsk den 27.juni og 15.desember i 2015, og den 30.juni og 28.desember i 2016, mener FSB. En siste forsendelse skal dessuten ha blitt postlagt i Moskva da kalenderen viste 3. juli i fjor.

Selv om Arkhangelsk er en by av betydelig størrelse, med et innbyggertall på rundt 350.000, er det overraskende få postkasser å se langs veiene når VG besøker byen.

Ved byens postkontor er det derimot stor trafikk av folk inn og ut hele dagen. Rett utenfor postkontoret snurrer et folketomt pariserhjul, som kler bedre det russiske navnet på denne typen karusell, «djevelens hjul».

Ola Kaldager er ikke overrasket over at russerne kan ha sittet på detaljert informasjon om operasjonene som Berg var involvert i.

– Jeg tar for gitt at de har hatt fysisk spaning på han, både i Russland og i Norge, sier Kaldager til VG.

Én mann med tilgang til topphemmelig informasjon om den russiske nordflåten, tok sjansen på å dele det i brevs form med norsk E-tjeneste, mener FSB.

Det er foreløpig uklart om Zemljakov selv har hatt direkte tilgang på informasjonen norsk E-tjeneste var interessert i.

– Det er selvsagt grunn til å tro at han har en form for tilknytning til dette verftet, men han kan også ha hatt informanter på innsiden som han har benyttet seg av. Dette vet vi foreløpig ikke noe om, sier Kaldager til VG.

VG har vært i kontakt med det russiske rettssystemet, men har ikke funnet spor etter V.A. Zemljakov eller andre personer som kan være pågrepet i tilknytning til Frode Berg.

Tidligere spionsjef Ola Kaldager understreker at han i dette tilfellet kun kan gjette seg til hva som har skjedd med han, men at FSB nok «har sine grunner» til å legge lokk på informasjon om han.

– Det kan godt hende at de holder han helt isolert frem til rettssaken begynner.

