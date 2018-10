FLERE GANGER STØRRE: I den forrige demonstrasjonen, den 23. juni, kom det fire ganger flere enn de 25.000 som hadde meldt seg på. Arrangørene forventer flere hundre tusen i lørdagens demonstrasjon. Foto: Scanpix

Kjempedemonstrasjon mot brexit

LONDON (VG) Flere hundre tusen demonstranter forventes lørdag til det som kan bli den største brexit-demonstrasjonen noensinne i London.

Du trodde kanskje at britene trer ut av EU i mars til neste år? Det er slett ikke sikkert, hevder de stadig flere som jobber for en ny folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemskap. Lørdag er det forventet flere hundre tusen deltagere i den største demonstrasjonen hittil mot brexit.

Bare tanken om en ny avstemning ble for noen måneder siden fortsatt avfeid som et surmaget utspill fra dårlige tapere.

Men ettersom brexit-forhandlingene har gått sin ganske så skjeve gang med en sterkt kritisert May ved roret, er det stadig flere, og nå faktisk et flertall av britene, som vil stemme på nytt, ifølge en meningsmåling fra Sky Data . Opinionen i Storbritannia har snudd.

FAKTA: Opinionsskifte: Flertall for ny avstemning Kravet om en ny avstemning har gått fra å være utopisk, til reelt. I juli ville for første gang et flertall, 50 prosent mot 40 prosent, avholde en ny avstemning når den endelige brexit-avtalen ligger klar, viste en nasjonal meningsmåling utført av Sky Data. 10 prosent svarte «vet ikke». (Kilde: Sky Data )

Stemningsskifte

Fremst i lørdagens marsj skal det gå 10.000 unge, som en påminnelse om at mer enn 1,4 millioner nye briter har blitt stemmeberettigede siden avstemningen i 2016, ifølge tall fra The Independent .

De virker nærest utrettelige når VG møter dem, de unge fra organisasjonen Our Future–Our Choice, som er med på å organisere demonstrasjonen.

En liten gruppe av dem tar med VG og tunge ryggsekker, fulle av løpesedler, ut av hovedkvarteret i Millbank Towers, og til universitetsområdet mellom King´s College og LSC i London .

Noen-og- tyveåringene merker at holdningen til en ny folkeavstemning har endret seg dramatisk i det siste.

– Bare de siste ukene har både BBC og andre store medier hatt lange radio-spesialer om muligheten til å gi folk valget på nytt. Det har blitt langt mer akseptert å ønske seg en ny avstemning, parallelt med at det praktiske rundt hvordan det skulle foregått nå begynner å falle på plass, sier 25-årige Chris Allnutt til VG.

Ikke som forrige gang

Ifølge Allnutt er det enighet om at en ny avstemning måtte skjedd etter iverksettelsen av artikkel 50, det vil si etter 29. mars 2019.

Det hele måtte fått gjennomslag i parlamentet, som også måtte bestemt hvilke, og hvor mange, alternativer velgerne skulle stilles overfor.

FAKTA: NY AVSTEMNING OM BREXIT For at en ny folkeavstemning om brexit skal bli aktuelt, må det vedtas i parlamentet. Organisasjonen People´s Vote jobber nå intensivt for å overbevise flest mulig av Storbritannias parlamentsmedlemmer om å stemme for en runde til med valg. En eventuell ny avstemning ville funnet sted etter forhandlingene med EU er ferdige 29. mars, mener organisasjonen. (Kilde: People´s Vote)

Alternativet som oftest diskuteres, er det som gir velgerne tre muligheter på stemmeseddelen:

Å akseptere den endelige avtalen som regjeringen legger frem, å forlate EU uten en avtale, eller å glemme hele Brexit og forbli i den europeiske unionen.

En variant med kun én variant for å forlate, og én for å forbli, kan også være aktuelt.

–Mer informert valg

Av meningsmotstandere anklages arrangørene av marsjen for å være udemokratiske og å ikke akseptere flertallets avgjørelse.

22 år gamle Murray Hawthorne svarer selvsikkert på den kritikken.

– Alt har endret seg de siste to årene, og det er et helt annet og mer informert valg folk ville stått overfor nå. Forrige gang var begge alternativene basert på «hvis», «kanskje», og gjetninger. Nå er debatten realitetsorientert, og man kan tilby folk klare to- eller tre alternativer, sier Hawthorne, til VG i London.

Sammenligner med kjærlighetsforhold

Utenfor King´s College er de fleste som tar imot løpesedler fra de unge i Our Future Our Choice, positiv til ideen om å skulle få en sjanse til til å bli i unionen.

Ikke så rart, når 82 prosent av dem mellom 18- og 24 år sier at de ville stemt for å bli i EU, viser et gjennomsnitt av målinger gjort mellom april og juli i år av Survation for BBC .

– Jeg er EU-tilhenger, og jeg kommer på demonstrasjonen, sier Angelica Olawepo (20), idet hun får et papir om lørdagens marsj stukket i hånden.

18 år gamle Abubaker Olafusi tror på sin side det er for sent å snu, selv om han gjerne skulle gjort det.

– Vi må bare akseptere hva som har skjedd og gå videre. Det blir som å slå opp med noen, og så skulle tro at dere kan bli sammen igjen og alt skal være som før, sier den unge mannen til VG.

Etter lørdagens demonstrasjon starter halvannen ukes intensivt arbeid for brexit-motstanderne, der hver enkelt oppfordres blant annet til å skrive til sin lokale parlamentsrepresentant, for å overtale vedkommende til å tale deles sak for en ny avstemning.