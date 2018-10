DREPTE: Løvinnen Zuri, her avbildet i dyreparken på et ikke datet bilde. Foto: Indianapolis Zoo /REUTERS

Løvinnen Zuri drepte faren til sine tre unger

En dyrepart i Indianapolis i USA opplyser at løven Nyack (10) er død etter skader fra «en hendelse» med løvinnen Zuri (12). De tre har tre løveunger sammen.

Ifølge BBC hadde løveparet delt innhegning i åtte år, og de fikk tre løveunger sammen i 2015.

De ansatte skjønte at noe var galt da de hørte «en uvanlig mengde brøl» fra løveinnhegningen. Zuri skal da ha hatt tak om Nyacks hals, og til tross for forsøk på å skille partene, fortsatte Zuri å holde partneren i et fast grep til han sluttet å bevege seg. Han skal ha dødd av kvelning.

Dyrepleierne har ikke merket noen aggresjon dem imellom tidligere.

– Vi knytter sterke bånd til dyrene, så ethvert tap påvirker oss alle veldig. For oss er de som et familiemedlem, sier kurator David Hagan til Reuters.

Dyreparken skriver på sin Facebook-side at de skal ha en grundig gjennomgang for å finne ut av hva som førte til hendelsen.

– Nyack var en fantastisk løve og vil bli sårt savnet, skriver de.

Alt skal stå bra til med Zuri og hennes tre løveunger.