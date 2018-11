HISTORISK: Palestinskættede Rashida Tlaib blir den første muslimske kvinnen valgt inn i Kongressen Foto: REBECCA COOK / Reuters

Mangfoldet øker: Første kvinnelige muslimer og lesbiske valgt til Kongressen

UTENRIKS 2018-11-07T12:10:41Z

Demokratene tar over Representantenes hus etter å ha sikret flertall i tirsdagens mellomvalg. Det fører også til at Kongressen blir stadig mer mangfoldig.

Publisert: 07.11.18 13:10

Samtidig som det kan bli et rekordår for valgdeltagelse , kan sammensetningen i den nye Kongressen også bli historisk. En bølge av flere unge, flere kvinnelige representanter med variert opphav inntar nå den amerikanske nasjonalforsamlingen.

Amerikanerne valgte inn sine første muslimske kvinner i Kongressen, de første kvinnene med opphav i urbefolkningen og sin første åpent homofile guvernør, for å nevne noen.

På forhånd var det også klart at rekordmange kvinner stilte til valg, og resultatene så langt tilsier at det også blir flere kvinner enn noen gang i Representantenes hus. Så langt er 112 kvinner valgt inn i Kongressen, der det tidligere høyeste antallet var 107, ifølge Vox

Her er kandidatene med minoritetsbakgrunn som utpeker seg etter årets valg:

Ilhan Omar (D), Minnesota: Første muslimske kvinne i Kongressen

Omar er av somalisk opprinnelse, og kom til USA som flyktning i en alder av 14 år. Hun tar over etter Keith Ellison, som i 2007 ble tidenes første muslim i Kongressen. Omar blir også den første representanten med somalisk bakgrunn i Kongressen.

Rashida Tlaib (D), Michigan: Første muslimske kvinne i Kongressen

Valget av Tlaib, som har palestinsk bakgrunn, i Michigan var for øvrig ingen stor overraskelse: Hun vant sitt distrikt som den eneste kandidaten fra et av de store partiene. Plassen i distriktet har stått ledig siden desember 2017, da representanten John Conyers gikk av etter påstander om seksuell trakassering.

Sharice Davids (D), Debra Haaland (D) og Yvette Herrel (R), Kansas og New Mexico: Første kvinner med avstamning fra amerikansk urbefolkning i Kongressen

Som en av demokratene som tok seter fra republikanerne i Kongressen, gjorde Davids et brakvalg (53 mot 44 prosent) i Kansas. I tillegg til første kvinne fra USAs urbefolkning blir hun også den første åpent lesbiske med det opphavet i Kongressen.

Mens Debra Haalands medlemskap i stammegruppen Laguna Pueblo har vært sentralt i hennes New Mexico-valgkamp, har ikke Yvette Herrell gjort medlemskapet i Cherokee Nation til noe stort politisk poeng. Det har tvert imot knapt vært kjent utenfor Cherokee-samfunnet selv, ifølge lokalmediet Albuquerque Journal .

Haalands etternavn er norsk, og hun er datter av norskættede J.D. Haaland, en dekorert marinesoldat som døde i 2005.

Jared Polis (D), Colorado: Første åpent homofile guvernør

Polis har representert Colorado i Representantenes hus siden 2009, men blir nå første åpent homofile valgt til guvernør. Han er dog ikke den første homofile til å inneha vervet, da tidligere New Jersey-guvernør Jim McGreevey i 2004 sto fram som homofil, midt i en kontrovers som førte til hans avgang samme år.

Sylvia Garcia (D) og Veronica Escobar (D), Texas: Første latinamerikanske kvinner i Kongressen fra Texas

Både Garcia og Escobar vant med mer enn 60 prosent av stemmene i primærvalgene i sine distrikter, og var dermed klare favoritter i hovedvalget. Escobar har uttalt at hun ønsker å være en kontrollerende faktor overfor Donald Trump, og at dagens administrasjon har «rettet skyts mot lokalsamfunn slik som mitt» og at hun vil slå tilbake mot «hatefull politikk» i Kongressen.

Ayanna Pressley (D), Massachusetts: Første svarte kvinne i Kongressen fra Massachusetts

På grunn av det spesielle primærvalgsystemet i Massachusetts ble Pressley den første svarte, kvinnelige representanten valgt til delstaten, uten noen republikansk motstander. I sin seierstale sa hun at fargede kvinner har vært tvunget til å bryte gjennom barrierer for å få politiske verv, og at hennes bakgrunn som en ung, svart kvinne gjør henne egnet til å representere velgerne i sitt distrikt.

Alexandria Ocasio-Cortez (D), New York: Tidenes yngste kvinne valgt til Kongressen

Ocasio-Cortez blir den yngste kongresskvinnen i historien med sine 29 år. Den forrige representanten med denne distinksjonen var republikaner Elise Stefanik, som var 30 da hun ble valgt som representant for New York 2014.

I tillegg ligger det an til at Marsha Blackburn (R) og Martha McSally (R) kan bli de første kvinnelige senatorene fra henholdsvis Tennessee og Arizona, og Young Kim (R) ligger an til å bli første koreansk-amerikaner i Kongressen. Mike Espy (D) kan bli Mississippis første svarte senator siden før borgerkrigstiden dersom han slår Cindy Hyde-Smith (R) i spesialvalget i slutten av november.