LEDERKAMP: I desember blir det avgjort hvem som skal ta over CDU-tronen som Merkel har sittet på i 13 år. F.v.: CDU-leder i Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, helseminister Jens Spahn, og CDU-generalsekretær Annegret Kramp-Karrenbauer.

Disse kan ta over for Merkel

UTENRIKS 2018-10-31T20:27:33Z

PARIS (VG) Angela Merkels parti trenger yngre profiler når hun gir seg, mener den 62-årige CDU-politikeren som vil bli hennes etterfølger.

I internasjonale storaviser spekuleres det stort i hvem som kan ta over lederposten etter at den lengesittende “Mutti” mandag denne uken annonserte at hun ikke stiller til gjenvalg .

I dag bekreftet en av de heteste kandidatene, juristen Friedrich Merz (62), at han kommer til å stille til CDUs ledervalg i desember, skriver avisen Bild.

Merz skriver i en pressemelding at “ Angela Merkel fortjener respekt og anerkjennelse for måten hun har ledet partiet på i 18 år”. Han sier videre at tiden nå er inne for å bringe inn nytt, ungt blod.

– Vi trenger en ny begynnelse og fornyelse i partiet med erfarne og yngre ledere. Jeg er klar til å ta ansvar for det og samtidig gjøre alt for å styrke det indre samholdet og bærekraften til CDU, skriver Merz.

FAKTA: SLUTT FOR MERKEL Merkel varslet den 29. oktober at hun går av som leder for det konservative kristendemokratiske partiet CDU i desember. Hun ønsker ikke å bli sittende som statsminister lenger enn til 2021, og hun har ikke ønske om noen toppjobb i EU når hun gir seg i tysk politikk. (Kilde: NTB)

«Mini-Merkel»

En annen CDU-profil som nevnes støtt og stadig i leder-gjetteleken, er Annegret Kramp-Karrenbauer (56).

Kvinnen med det kompliserte etternavnet blir ofte bare kalt «A. K. K», og på grunn av sin pragmatiske og tilbaketrukne politiker-stil går hun også under kallenavnet “mini-Merkel”.

Kramp-Karrenbauer er for tiden generalsekretær i partiet, en post Merkel i sin tid brukte som et springbrett mot lederjobben, påpeker New York Times.

Hun er kvinnen som Merkel selv helst ville sett ta over, mener både Washington Post , CNBC og New York Times .

Yngste i parlamentet

Dersom ikke 62-åringen Merz oppfyller kravet om foryngelse, kan kanskje Jens Spahn (38) gjør jobben.

38-åringen er helseminister, tilhører den konservative fløyen av partiet, og har vært en sterk kritiker av Merkels flyktningpolitikk.

Han forventes å trekke stemmer fra dem som er uenig i Merkels dragning til det politiske sentrum, som har ledet til en mer liberal partiholdning til både likekjønnede ekteskap, innvandring og å skulle fase ut kjernekraftverk.

Spahn skrev historie da han i 2002 ble det yngste parlamentsmedlemmet noensinne.

Helseministeren har bekreftet at han vil stille, skriver Washington Post.

Armin Laschet (57) nevnes også som en mulig etterfølger. Han er statsminister og CDU-leder i Tysklands mest folkerike delstat Nordrhein-Westfalen.