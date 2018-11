BLE BEDT OM Å GÅ: USAs president Donald Trump skal ha bedt Sessions om å gå fra stillingen som landets justisminister, melder amerikanske medier. Foto: Evan Vucci / TT NYHETSBYRÅN

Jeff Sessions er ferdig som justisminister i USA

2018-11-07

USAs justisminister, Jeff Sessions, går av. President Trump har i lang tid uttrykt frustrasjon over justisministeren, og i oppsigelsesbrevet skriver Jeff Sessions at han sier opp på Trumps anmodning.

07.11.18

USAs justiminister Jeff Sessions går av, melder Donald Trump på Twitter.

– Vi takker ham for hans tjeneste og ønsker ham det beste, skriver president Donald Trump på Twitter.

Det er president Donald Trump som selv har bedt ham om å gå av. Onsdag leverte Sessions et brev til presidenten hvor det sto at han leverte sin oppsigelse slik presidenten hadde anmodet.

Pressetalskvinne Sarah Sanders opplyser at Det hvite hus mottok et oppsigelsesbrev fra Sessions onsdag, og at Trump har akseptert det, ifølge CNBC.

Whitaker tar over

President Trump melder samtidig på Twitter at Matthew G. Whitaker midlertidig tar over som justisminister.

Han har til nå vært Jeff Sessions stabssjef. En ny justisminister må godkjennes av Senatet.

Før Whitaker i 2017 fikk stillingen i justisdepartementet, skrev han en kronikk publisert hos CNN om at Russland-granskningen til Mueller hadde gått for langt.

USA-ekspert: Unaturlig valg av ny justisminister

Ifølge USA-ekspert og forfatter av boken «Donald J. Trump: En annerledes president», Ole Moen, er valget av den nye justisministeren unaturlig.

– Det interessante her er jo at det ikke er visejustisminster Rod Rosenstein som tar over, men Matthew Withaker, stabsjef ved justisdepartmentet, sier han til VG.

Han sier videre at han ikke er overrasket at nyheten kom etter mellomvalget.

– Trump ventet jo åpenbart med å vente til etter mellomvalget var over med å sparke Sessions. Hadde han sparket Sessions før valget, så ville det nok ha blitt fremstilt som om han ønsket å påvirke granskningen av seg selv, så det prøvde han nok å unngå, forklarer han.

Har stadig kritisert Sessions

Trump har stadig rast over at Sessions, som han mener har sviktet ham og latt Robert Muellers gransking av forholdet mellom Trumps valgkamporganisasjon og russiske påvirkningsagenter fortsette uten «beskyttelse» fra selve justisministeren.

Sessions selv erklærte seg inhabil i Russland-granskingen.

– Jeg har ingen justisminister, uttalte Trump i et intervju med Hill TV i september i år, hvor han kalte Sessions beslutning om å erklære seg inhabil i Russland-granskingen for trist.

Trump har uttalt at han mente at Session ved å erklære seg inhabil bidro til at Mueller ble utnevnt som spesialetterforsker.

Etter TV-intervjuet modererte Trump kritikken mot Sessions noe:

– Det er flere grunner til at jeg er skuffet over justisministeren, men vi har en justisminister, sa han til journalister på plenen utenfor Det hvite hus.

NCBS melder også at Withtaker nå vil ta over overvåkingen av Mueller-granskningen for Rosenstein som til nå har hatt ansvaret, etter at Sessions erklærte seg inhabil.

Moen mener at det at Withtaker nå tar over kan styrke Trumps sak i etterforskningen.

– Withaker har jo et ganske annerledes syn enn den konstitusjonelle tolkningen når det kommer til presidentens styring av landet. Det blir også interessant å se hvor lenge Mueller planlegger å holde på rapporten. Den blir jo viktig når det kommer til å sette premissene for det som skjer senere, sier han.

Sessions: – Jeg krever den høyeste standar

I et intervju på FOX News i august uttalte Donald Trump at Sessions «aldri tok kontroll over justisdepartementet». Han sa også at «selv hans fiender» har sagt at Sessions burde ha informert ham om at han planla å erklære seg inhabil, slik at Trump kunne valgt en annen justisminister.

I en uttalelse i etterkant av FOX News-intervjuet, svarte Jeff Sessions følgende:

«Så lenge jeg er justisminister, vil ikke justisdepartementets handlinger bli urettmessig påvirket av politiske hensyn. Jeg krever den høyeste standard, og om det ikke oppnås, tar jeg grep. Imidlertid er det ikke noe annet land som har en mer talentfull eller dedikert gruppe etterforskere og påtalemyndigheter enn USA.»