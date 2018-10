JAKTET HØYT OG LAVT: Kepler var nær kollaps i 2013, da noe av utstyret sviktet, men ble reddet av ingeniører på bakken. I nesten ti år har Kepler utforsket kosmos på jakt etter små mikroskopiske endringer i lysstyrken fra stjerner, som kan kunne indikere en ny planet. Foto: Illustrasjon fra NASA

Over og ut for Keplerteleskopet etter nesten ti år i universet

Etter å ha jaktet på skjulte planeter i nesten ti år, er det over og ut for NASAs topp-teleskop.

Evnen til å oppdage nye planeter har dramatisk forverret seg for Keplerteleskopet til NASA siden oktober, i takt med at drivstoffmåleren stadig krøp nærmere rødt. Men helt frem til det siste har Kepler likevel levert observasjoner til forskerne.

Tirsdag gikk imildertid tanken tom, og slutten var ugjenkallelig for Keplerteleskopet, melder AP .

Teleskopet har oppdaget 2681 planeter utenfor vårt eget solsystem, og enda flere potensielle kandidater. Blant de viktige oppdagelsene er steinete planeter på størrelse med jorden, som kanskje kan huse liv. Kepler har også avslørt såkalte superkloder, planeter som er større enn jorden, men mindre enn Neptun, ifølge AP.

– Kepler åpnet porten for menneskets utforskning av kosmos, sier pensjonert NASA-forsker William Borucki, som ledet det opprinnelige Kepler-vitenskapsteamet, til AP.

Direktør for astrofysikk ved NASA, Paul Hertz, anslår at et sted mellom to og tolv av Keplers oppdagelser er steinete som jorden, på størrelse med jorden, i den såkalte Goldilocks-sonen, altså beboelig sone.

– En opptelling viser ifølge NASA at mellom 20 og 50 prosent av stjernene som er synlige for det menneskelige øyet i natthimmelen, kan ha planeter som ligner vår og ha mulighet for livsformer, sa han.

Romteleskopet som er oppkalt etter den tyske astronomen Johannes Kepler (en nøkkelperson under den vitenskapelige revolusjonen på 1600-tallet, journ. anm.), har speidet etter planeter som ligner vår egen jord, spesielt i beboelig sone.

Teknologien går ut på å registrere stjerners lysstyrke. Planetene blir oppdaget når de passerer foran moderstjernen, og dermed reduserer lysstyrken til stjernen med rundt én titusendel.

– Det er som å prøve å oppdage en loppe som kravler over hovedlyskasteren på en bil, når bilen var 150 kilometer unna, beskriver William Borucki om enkelte av oppdagelsene.

Teleskopet kostet 700 millioner dollar (nærmere 6 milliarder kroner) og bidro i fjor til å avdekke et solsystem på åtte planeter, akkurat som vårt.

Alt i alt har nær 4000 eksoplaneter blitt bekreftet de siste to tiårene, to tredjedeler av dem takket være Kepler. Eksoplanetene går i ring rundt stjerner og vil kunne variere i størrelse, fra jorden til enorme gassplaneter, ifølge forskning.no.

Kepler kunne «se» stjerner tusenvis av lysår unna, og ifølge NASA viser det statistisk at det er minst én planet rundt hver stjerne i vår galakse.

– Kepler har revolusjonert vår forståelse av kosmos, sa Hertz videre.

Ifølge Hertz fortsetter Kepler å gå i bane rundt solen, 15.127.833 mil fra jorden. Bakkepersonell skal snart deaktivere romfartøyets sendere, før det er endelig slutt.