SAVNET: Jayme Closs, er mistenkt bortført etter at foreldrene hennes ble funnet døde mandag. Foto: Barron County Sheriff’s Department via AP

13-åring forsvunnet – foreldrene funnet døde

UTENRIKS 2018-10-17T02:41:22Z

Politiet tror 13-årige Jayme Closs er i fare, etter at de fant foreldrene hennes døde under mistenkelig omstendigheter i hjemmet deres i Wisconsin.

Mandag natt i ett-tiden ringte noen nødnummeret 911 fra Closs-familiens hjem i Barron i Wisconsin, meler CNN . Personen som tok imot nødsamtalen hørte noe i bakgrunnen, men ingen snakket direkte inn i telefonen.

Da politiet ankom stedet, fant de James (56) og Denise Closs (46) døde. Sheriff Chris Fitzgerald har ikke beskrevet hvordan paret omkom, men har sagt at det var avfyrt skudd i huset.

Parets datter, 13-årige Jayme Closs, var ikke i huset. Politiet har gjennomsøkt området rundt hjemmet, også med droner og infrarødt kamera. De har også gjort søk på Jaymes skole og intervjuet vennene hennes, fortalte de på en pressekonferanse tirsdag.

Pressekonferansen er publisert på sheriffkontorets Facebook-side .

– Jayme er der ute et sted. Vårt mål er å finne henne, sier Fitzgerald til pressen.

Han opplyser at 13-åringen sist ble sett på en familiemiddag søndag ettermiddag.

Obduksjon av foreldrene skal gjennomføres onsdag. Politiet vet ikke hvor lenge de har vært døde.

– Vi tror Jayme befant seg i huset da dette fant sted, sier Fitzgerald til WCCO

Skolesjefen Diane Tremblay beskriver Jayme som «en søt jente som er en lojal venn og som elsker å danse.»

Myndighetene tror jenta er i fare, og har sendt ut en såkalt Amber Alert–etterlysning etter henne. Amber er et akronym for «America's Missing: Broadcast Emergency Response», men etterlysningen er også oppkalt etter 9-årige Amber Hagerman som ble bortført og drept i Texas i 1996. Varslingen brukes om mistenkt bortførte barn under 18 år, og spres gjennom mediene i tillegg til via politi og myndigheter.

Fitzgerald sier han ikke kan gå inn på hvorfor de tror Jayme er i fare, fordi det kan påvirke etterforskningen, men ba flere ganger om publikums hjelp til å finne henne.

Ifølge Time har myndighetene fått inn tips om at Jayme muligens ble observert i Miami mandag. Det er rundt 280 mil fra Barron. Sheriff Fitzgerald avviste dette tipset som «ikke troverdig» på pressekonferansen tirsdag.