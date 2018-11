PRESIDENTSHOW: Donald Trump hadde tre valgkampmøter mandag denne uken. De fleste forventer at Republikanerne mister Representantenes Hus under mellomvalget. Foto: Jeff Roberson / TT NYHETSBYRÅN

Bush-rådgiver til VG: - Trump vinner enkelt i 2020

CHATTANOOGA, TENNESSEE (VG) George W. Bush-strategen Mark McKinnon misliker det han ser av Donald Trump. Men han tror at han vinner presidentvalget i 2020 enkelt.

– Trump har gjort det han sa at han skulle. Han har snudd opp-ned på systemet, sier McKinnon til VG.

Han er ingen hvem som helst i amerikansk politikk. McKinnon var rådgiver for sin venn George W. Bush i Det hvite hus - og er blitt hyllet for sin politiske teft av nå avdøde John McCain og Trumps forgjenger Barack Obama .

Mannen med cowboyhatten har jobbet med amerikansk politikk i 40 år.

– Jeg har ikke sett noe i nærheten av dette. Det tar helt av. Antall forhåndsstemmer enkelte steder er høyere enn under presidentvalg. Det blir et historisk mellomvalg, sier McKinnon, som møter VG i forbindelse med et av Trumps nær 70 valgkampmøter siden han ble president for 22 måneder siden.

McKinnons nåværende jobb er å følge Trump tett. Han er medprodusent og medprogramleder for et ukentlig dokumentarprogram på TV-kanalen Showtime som er dedikert til Trump og hans administrasjon.

Navnet er «The Circus: Inside the Greatest Political Show on Earth».

– De som er motstandere av Trump har aldri vært mer entusiastiske enn nå. Samtidig elsker republikanske velgere Trump. Han har større støtte blant sitt partis velgere enn noen annen president, bortsett fra Bush etter 9/11, sier McKinnon.

Han understreker at Trumps supportere ikke alltid er enig med ham, men at det spiller mindre rolle. De ønsker bare Trumps stil: At han er ukontrollerbar, uredd og at han ryster eliten i Washington.

– Hva er det som gir et spennende drama? Interessante karakterer, konflikter og overraskelser. Vi får det fra denne fyren hver eneste dag.

– Hva synes du om Trumps retorikk?

– Den er høyst problematisk og sannsynligvis får den konsekvenser. Vi har sett noen voldelige episoder de siste ukene. Når du kaller media for fiende av folket og snakker om migrantkaravanen som en invasjon, og du har kultlignende supportere som hører ordene «fiende» og «invasjon», hva tror du kommer til å skje, egentlig?

McKinnon refererer blant annet til synagogedrapene i Pittsburgh og arrestasjonen av Florida-mannen som sendte pakkebomber til fremstående politikere, Trump-kritikere og CNN , men han understreker at disse handlingene ikke kan knyttes direkte til Trumps ordbruk.

– Hvordan skal USA gjøre det bedre i årene som kommer?

– Det blir vanskelig, men jeg gir aldri opp håpet. Jeg tror pendelen vil svinge tilbake. Da jeg jobbet for George W. Bush, handlet det om medfølende konservatisme. Vårt budskap var å få tilbake heder og integritet til Det hvite hus. Og jeg tror det kommer til å bli budskapet til den som bestemmer seg for å ta opp konkurransen mot Trump i 2020.

Men han avviser at Trump noen ganger vil ha et ønske om å bringe heder og integritet tilbake til Det hvite hus.

– Jeg tror ikke det er i hans kromosom. Det er ikke slik han er bygget. Han er der for å være en forstyrrer. Og han kan virkelig inspirere sine supportere. Jeg tror at han kommer til å ta gjenvalg og jeg tror han kommer til å vinne enkelt. Men så tror jeg det blir tøft for ham i mellomvalget igjen i 2022, sier Mark McKinnon.