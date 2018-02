911-operatør døde i krasj: Politiet mistenker beruset pastor

Publisert: 20.02.18 01:01

UTENRIKS 2018-02-20T00:01:57Z

Lørdag kveld mistet Jenna Bixby (30) fra Minnesota livet da en pastor krasjet inn i bilen hennes.

Jenna Bixby var på vei til jobb på nødsentralen i Minneapolis da en annen bil havnet i feil kjørefelt og dundret inn i bilen hennes på en motorvei. Ifølge politiet døde 30-åringen på stedet.

Mannen som kolliderte med Bixby ble raskt identifisert som en 72 år gammel pastor. Politiet som kom til stedet sier at pastoren luktet alkohol, og mistenker at han var beruset, melder lokale CBS .

Pastoren ble fraktet til et lokalt sykehus med alvorlige skader, og var mandag kveld fortsatt ikke avhørt. Politiet bekrefter at de har planer om å sikte 72-åringen for uaktsomt drap.

Anerkjent pastor

Den pensjonerte pastoren skal ha vært anerkjent i lokalsamfunnet, og grunnla blant annet den kristne forsamlingen «All Nations Christian Assembly» i Minneapolis. Her jobbet han som pastor i 17 år, skriver Fox News .

Politisjefen i Minneapolis Jacob Frey hyllet Jenna Bixby i en offentlig uttalelse søndag formiddag.

– Hun var et ekstraordinært menneske. Hun jobbet natt og dag for å holde mennesker trygge. Mine tanker går til hennes familie og venner, sier han ifølge Fox News .