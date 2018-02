TILBAKE PÅ ÅSTEDET: For mange ble det et følelsesladet møte da elever og foreldre søndag besøkte Marjory Stoneman Douglas High School. Foto: Joe Raedle/Getty Images/AFP

Florida-massakren: Her er elevene tilbake på åstedet

Publisert: 26.02.18 02:32 Oppdatert: 26.02.18 02:50

På flukt fra gjerningsmannen forlot de jakker, ransler og bøker i all hast. For første gang siden skoleskytingen var overlevende og foreldre tilbake på skolen.

Det første Liam Kiernan (15) gjorde var å gå til bandrommet, hvor han gjemte seg da den tidligere eleven Nikolas Cruz (19) startet å skyte mot uskyldige elever, lærere og trenere for nesten to uker siden. Han viste faren skapet han skjulte seg i da gjerningsmannen åpnet ild i en nærliggende bygning.

– Det var tøft å se, sier David Kiernan (52) til Miami Herald .

De var blant hundre familier som søndag besøkte Marjory Stoneman Douglas High School i Parkland for første gang siden 17 personer ble drept i den verste skoleskytingen siden Sandy Hook-massakren i 2012. For mange ble det et følelsesladet møte. Flere har mistet noen de kjenner: En venn, en klassekamerat, en elev.

– To av mine beste venner er ikke her lenger, sier Sammy Cooper til AP . Han hentet en sekk med bøker som han forlot i panikken som oppsto da gjerningsmannen startet å skyte.

Overlevende Rain Valladares forteller at det først hun gjorde var å finne kameraet sitt. Der hadde hun flere bilder fra timene før massakren, blant annet av tre venninner som alle overlevde.

– Jeg elsker dere tre. Livene våre har forandret seg helt. Jeg skulle ønske vi alle bare kunne dra tilbake.

En av lærerne har tidligere fortalt om sjokket ved å komme til et klasserom som var nøyaktig slik det var da angrepet fant sted. Hun ble fysisk syk og måtte gå igjen. Etter planen er lærerne og andre ansatt tilbake i fullt arbeid fra mandag. To dager skal elevene tilbake på skolebenken.

– Forestill deg å ha vært i en flyulykke, og så måtte gå opp i det samme flyet hver dag og dra et eller annet sted, sier 19 år gamle David Hogg, og fortsetter:

– Jeg kan ikke tenke meg hva jeg og mine medelever vil måtte gjennomgå denne dagen.

I dagene etter angrepet har elevene fra den videregående skolen utløst en landsomfattende kampanje for strengere våpenlover under emneknaggen #NeverAgain.

De har selv deltatt i tallrike møter og TV-intervjuer, møtt USAs president Donald Trump , konfrontert kongresspolitikere og mottatt millioner i donasjoner, blant annet fra Hollywood-stjerner som George Clooney og Oprah Winfrey .

Og kampanjen har allerede fått noen konsekvenser: Listen over selskaper som kutter båndene til National Rifle Association (NRA) vokser stadig , og Florida-guvernør Rick Scott brøt delvis med våpenlobbyen da han foreslo både høyere aldersgrenser og strengere bakgrunnsjekk.

Han ønsker også å opprette et såkalt rødt flagg-system for å hindre at psykisk syke eller kriminelle får tak i våpen.

President Donald Trump, som mottok store summer fra NRA under valgkampen, har blant annet åpnet opp for strengere aldersgrenser for kjøp av halvautomatiske våpen. Natt til mandag norsk tid bekreftet også presidenten at skoleskytingen blir tema når han denne uken møter Florida-guvernøren i Det hvite hus.