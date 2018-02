TREDJE STORE: Kinas president Xi Jinping kan både bli sittende som politisk leder i landet på ubestemt tid, og få innskrevet sin politiske ideologi i den kinesiske grunnloven. Det er bare Mao Zedong og hans etterfølger Deng Xiaoping som har fått denne æren tidligere. Foto: Pool, Reuters

Kritiske stemmer sensureres før møte som kan gjøre Xi Jinping til Kinas mektigste leder siden Mao

Publisert: 27.02.18 07:19 Oppdatert: 27.02.18 07:51

En ny grunnlovsendring kan føre til at Kinas president Xi Jinping kan bli sittende på ubestemt tid. Nå jobber myndighetene iherdig med å fjerne negative reaksjoner fra sosiale medier.

Sentralkomiteen i det kinesiske kommunistpartiet (CCP) annonserte søndag at de vil vurdere en grunnlovsendring som kan føre til at sittende president Xi Jinping blir ved makten på livstid.

Grunnlovsbestemmelsen som vurderes endret sier at presidenten og visepresidentene ikke kan fortsette utover to perioder, eller ti år.

Xi har styrt Kina siden 2013, og skulle etter den opprinnelige bestemmelsen gå av etter å ha sittet ved makten i to perioder i 2023.

Forslaget skal behandlet når Folkekongressen – landets lovgivende forsamling, samles den 5. mars.

Sentralkomiteen vil også innføre Xis politiske ideologi i den kinesiske grunnloven – som ble innlemmet i partiets grunnlov i 2017.

Det er bare Mao Zedong, som grunnla Folkerepublikken Kina, og styrte landet fra 1949 til 1976, og hans etterfølger Deng Xiaoping som har fått denne æren tidligere.

– Mektigste siden Mao

Bjørn Sverdrup-Thygeson, Kina-forsker ved NUPI, mener Xi Jinping bevisst har arbeidet for å tilegne seg mer makt mens han har sittet som president.

– Dette er en konsolidering av makt, det har vært en prosess som har pågått lenge. Hvis dette forslaget blir vedtatt vil Xi Jinping komme i en posisjon hvor han vil være den mektigste kinesiske lederen siden Mao Zedong, sier han til VG.

– Kan Kina bli et diktatur?

– Det er en definisjon det er vanskelig å komme unna, sier Sverdrup-Thygeson.

– Vi kommer til å bli det nye Nord-Korea

Forslaget vekker harme i sosiale medier – hvor flere har gått ut og spøkt med at Kina nå vil bli det nye Nord-Korea på nettsiden Weibo – Kinas svar på Twitter.

«Argh, vi kommer til å bli det nye Nord-Korea», skriver en Weibo-bruker søndag – og henviser til det totalitære diktaturet der Kim-dynastiet har regjert siden slutten av 1940-tallet.

«Vi følger i våre naboers fotspor», skriver en annen ifølge Reuters.

Kommentarene ble senere slettet fra Weibo, etter at søkeordene «two term limit» ble blokkert på nettsiden.

Et bilde som sammenligner president Xi med bjørnen Ole Brumm har også sirkulert på sosiale medier – et bilde Kina gjentatte ganger har forsøkt å fjerne.

Andre har spøkt med den mulige grunnlovsendringen ved å legge ut et bilde av en kondompakke med påskriften «å gjør det to ganger er ikke nok».

– Grunnloven har blitt kontinuerlig forbedret

Kinas utenriksdepartement, som vanligvis kun kommenterer diplomatiske spørsmål, gikk søndag ut og sa at en eventuell endring av grunnloven var et tema som gjaldt det kinesiske folk.

– Siden grunnloven ble dannet i 1954 har alle kunnet se at den har blitt kontinuerlig forbedret, sa talsperson Lu Kang i en pressekonferanse.

– Jeg håper alle vil anerkjenne stemmene til det kinesiske folk, fortsatte han.

Kommunistpartiets avis People’s Daily publiserte søndag kveld en leder hvor den hevdet at grunnlovsendringen har stor støtte i den kinesiske befolkningen.

Kommentarfeltet til lederen ble fjernet søndag kveld, men dukket på ny opp mandag – der kommentarene utelukkende støttet en mulig grunnlovsendring.

NUPI-forsker Sverdrup-Thygeson understreker at presidenten har stor støtte i den kinesiske befolkningen, og at en grunnlovsendring neppe vil føre til at folk tar til gatene.

– Xi har vært utrolig flink til å skaffe seg popularitet. Han har vært mye mer fremtredende i mediene enn sin forgjenger, og jobber bevisst for å skaffe støtte til kommunistpartiet. Hadde det vært presidentvalg i dag hadde han ikke hatt noen reell motkandidat, sier han.

Demokratiforkjemper: – Kina vil få en ny diktator

Demokratiforkjemper Joshua Wong går også hardt ut mot kommunistpartiets forslag om å forlenge Xis periode.

Wong ledet studentopprøret som gikk under navnet «Paraplyrevolusjonen» i Hongkong i 2014, etter at kinesiske myndigheter avgjorde at kandidater til det lokale parlamentsvalget i den spesielle administrative regionen måtte godkjennes av Beijing i 2016.

Hongkong ble gitt tilbake til Kina i 1997 – etter å ha vært underlagt Storbritannia i lang tid.

– Dette trekket vil tillate et enkelt individ å sanke og samle politisk makt. Det betyr at Kina på ny vil få en diktator som øverste leder – Xi Jinping, skriver Wong på Twitter:

– Denne loven eksisterer kanskje på papiret i Kina, men forslaget viser bare at kinesisk lov er laget for å tjene individet og kommunistpartiets interesser, fortsatte 21-åringen.