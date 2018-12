SPESIELT SYN: Halo, to bisoler og v-formet Parry-bue. Foto: Kim Honkaniemi

Sjekk det magiske lysfenomenet i Sverige!

Mange i den svenske byen Borlänge oppdaget at det fredag var tre soler på himmelen.

Publisert: 14.12.18 21:15 Oppdatert: 14.12.18 22:32

På sosiale medier florerer det av bilder publisert av innbyggere som har foreviget det spesielle og vakre synet.

Lysfenomenet kom til syne i formiddag, og kan fortsatt skimtes i mørket fredag kveld, sier Kim Honkaniemi, som selv har vært ute og tatt bilder.

– En kollega sendte meg et bilde av himmelen, og jeg tenkte umiddelbart at dette ville jeg forsøke å fotografere selv. Jeg har aldri sett et lignende lysfenomen så tydelig før, sier han til VG.

Lysfenomenet kalles halo, og oppstår som regel på vinterstid når det er ekstra kaldt. Halo er ikke så sjeldent som enkelte skal ha det til, men det er ikke alltid glorien vises, fordi skyene ofte ligger foran og blokkerer.

Det må derfor være høytliggende skyer til for at man skal kunne se det, forklarer meteorologikonsulent Signe Alvarstein.

– Skytypen kalles cirrostratus og består av iskrystaller. Glorien rundt solen oppstår når lysstrålene blir brutt og speiles i disse krystallene. Skylaget er såpass tynt at man noen ganger ikke ser det, så de fleste oppfatter at det er fint vær når halo oppstår.

– Halo er ikke veldig uvanlig, men det er ekstra fint når man også ser de to bisolene på sidene, samt den lille buen over, sier Alvarstein.

Det er ikke lenge siden det var et likedan lysfenomen i Norge – se bildene under:



