MILDT: 2018 er målt til det nest varmeste året i Arktis. Foto: Tore Meek, NTB scanpix

2018 blir det nest varmeste året i Arktis siden målingene begynte

UTENRIKS 2018-12-12T21:36:15Z

Nesten-rekorden som kom fram i en rapport et amerikansk miljøorgan tirsdag, føyer seg i rekken av dystre klimarapporter denne høsten.

Publisert: 12.12.18 22:36

– Arktisk lufttemperatur har de siste fem årene overgått alle tidligere rekorder siden 1900, heter det i årlige rapport, melder U.S. National Oceanographic and Atmospheric Administration, ifølge Reuters .

Bare 2016 har hatt høyere målinger enn 2018.

Dobbelt så rask oppvarming i Arktis

I rapporten står det at oppvarmingen av Arktis går dobbelt så raskt som oppvarmingen av resten av planeten, og at det synes å påvirke formen og styrken på jet-strømmen, som har virket inn på været på den nordlige halvkule og gitt særlig kalde temperaturer sør for Polarsirkelen i 2018.

Den viser til den kalde våren i Europa, der vinder fra Sibir – som fikk tilnavnet «Beistet fra øst» – og de gjentakende snøstormene i USA.

Advarer

Miljøvernere har over tid advart om konsekvensene ved rask oppvarming av Arktis, blant annet at det truer isbjørnbestanden og at det er et forvarsel om bredere global oppvarming.

Utsiktene til et mindre isdekket Arktis har dessuten åpnet for nye muligheter. Både Russland og USA har vist interesse for å prøvebore i områdene. Russland har i tillegg økt sin militære tilstedeværelse i Arktis.

NASA har skutt opp satellitten ICESat-2 som med sin superpresise laser skal følge med på hvordan isflak, isbreer og havis forandrer seg.

Oppvarmingen vil koste

Rapporten fra NOAA kommer i kjølvannet av FNs klimarapport om konsekvensene av en global oppvarming på 1,5 grader og den nasjonale klimavurderingen fra Donald Trumps administrasjon.

Sistnevnte slår fast at klimaendringene kommer som følge av menneskelig forbruk av fossilt drivstoff og kommer til å koste den amerikanske økonomien mange milliarder mot slutten av århundret.

Presidenten selv svarte kontant på spørsmål om å kommentere rapporten:

– Jeg tror ikke på den.

I videoen forklarer NASA-forsker Walt Meier hvordan verden påvirkes av det som skjer i Arktis.

– Arktis er ikke som i Las Vegas. Det som skjer i Arktis, blir ikke i Arktis.