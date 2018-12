Falsk colombiansk prest avslørt etter 18 år

UTENRIKS 2018-12-24T16:01:14Z

En colombiansk mann ga seg ut for å være romersk-katolsk prest i 18 år uten å bli avslørt. Det siste året har han jobbet som prest i Spania.

NTB

Publisert: 24.12.18 17:01

Miguel Angel Ibarra har i 18 år hørt skriftemål, foretatt vielser og dåp. Men rett før jul var det slutt. Da ble det avslørt at han hadde falske papirer og aldri hadde blitt ordinert som prest.

Siden oktober 2017 har han vært prest for 11.000 mennesker i Medina Sidonia i Spania. Som mange andre land, har Spania hatt vansker med å rekruttere nye prester, og har derfor måtte hente dem fra andre land, ofte fra Latin-Amerika.

Nå kan alle som har hatt med Ibarra å gjøre, beroliges med at selv om han hatt falske papirer, er bryllup og dåp han har utført gyldige.

Ibarra ble avslørt etter et tips om at hans papirer var falske, og det ble satt i gang en undersøkelse i Colombia, som altså viste at han aldri hadde blitt ordinert.