Her svinger Putin (66) kølla på Den røde plass

UTENRIKS 2018-12-30T09:03:08Z

ST. PETERSBURG (VG) 66 år gamle Vladimir Putin liker å vise muskler. Det gjorde han også på Den røde plass i Moskva lørdag kveld. Og nå snakkes det om at kan sitte enda lenger som president.

På den enorme plassen i hjertet av Moskva var det ishockeykamp med en rekke kjente politikere, rikinger fra næringslivet og tidligere ishockeystjerner.

Ikke uventet vant Putins lag - med sifrene 14–10. Og presidenten sa at han hadde lyst til å spille ishockey hele ferien, for nå starter også russernes nyttårs- og julefeiring.

Vladimir Putin ble i mars gjenvalgt som president for seks nye år - slik at han blir Russlands sterke mann de første 24 årene av dette årtusenet. Etter grunnloven kan han ikke stille til valg som president i 2024, men det er de som allerede nå mener at noe må gjøres slik at han kan fortsette. For eksempel endre grunnloven. Andre antyder at tsar-riket kan gjeninnføres, enten i en ren offisiøs rolle som i Norge, eller at en tsar Vladimir også kan få makt.

Fra topp politisk hold er det allerede kommet et initiativ. Det er Russlands «stortingspresident», Duma-lederen Vjatsjeslav Volodin, som i et møte med Putin selv i Kreml kom med tankene:

– Ikke en gang grunnloven er en absolutt sannhet, sa Volodin, ifølge Kommersant.

– Den nåværende grunnloven ble innført for 25 år siden. Det var en vanskelig tid. Det var en tid da staten sto på kanten av sammenbrudd. Folket hadde ikke tiltro til myndighetene, sa lederen i Statsdumaen og foreslo at jurister burde vurdere hvordan endringer i grunnloven. Volodin tilhører selvfølgelig Putins støtteparti «Forente Russland».

Vladimir Putin vil være 71 år ved neste presidentvalg. Etter valget i mars 2018 sa Putin at han ikke hadde noen planer om å endre konstitusjonen.

Han kom til makten da Boris Jeltsin trakk seg på nyttårsaften i 1999. Siden satt han i åtte år, men kunne i 2008 ikke stille til valg ut fra grunnloven. Han var da statsminister i fire år, men var i virkeligheten fortsatt Russlands sterke mann. I 2012 kunne han igjen stille til valg, og samtidig ble grunnloven endret slik at presidentperioden ble på seks år. Det betydde 12 år nye år med Putin i det største kontoret i Kreml.

Forsvarsminister Sergej Sjojgu var blant de mange som deltok i ishockeykampen på Den røde plass. Det samme var de gamle hockeyheltene Vjatsjeslav Fetisov, Pavel Bure og Aleksej Kasatonov, samt milliærderer som Vladimir Potanin og Gennadij Timtsjenko. Hviterusslands hockeyivrige president Aleksandr Lukasjenko var også invitert, men tok flyet hjem til Minsk før kampen startet.

Arrangementet ble første gang holdt i 2011 og skal bidra til rekruttering til ishockeysporten.