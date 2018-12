I RETTEN: Michael Cohen møtte denne uken foran en domstol. Foto: Craig Ruttle / AP

Cohen om «hysj»-penger: Trump visste det var galt

Donald Trumps tidligere advokat avviser presidentens påstander om at han ikke beordret ham å betale «hysj»-penger til en tidligere pornostjerne og en tidligere Playboy-modell.

I et ferskt intervju med TV-stasjonen ABC sier Michael Cohen også at Donald Trump visste at dette, som skjedde mens Trump forsøkte å vinne presidentvalget, var et brudd loven om valgkampfinansiering.

– Selvfølgelig visste han det. Målet var å hjelpe kampanjen hans, sier Cohen.

Denne uken ble han dømt til tre års fengsel blant annet for å ha betalt Stormy Daniels og Karen McDougal store pengesummer for ikke å snakke i offentligheten om påståtte affærer med Donald Trump fra lenge før han ble president. Affærer Trump nekter for at fant sted.

Cohen har fortalt etterforskerne at han betalte kvinnene på direkte ordre fra presidenten. Trump beskylder på sin side Cohen for å kun ville skjemme ut presidenten og sørge for lavere straff til seg selv. I går gikk Trump ut både på Twitter og i et intervju med Fox News og nektet for å ha beordret sin tidligere advokat til å betale «hysj»-penger.

Han hevder Cohen gjorde dette på egen hånd, og sier at det han gjorde dessuten ikke er ulovlig fordi det ikke hadde noe med kampanjen å gjøre.

Domstolen er opplagt av en annen oppfatningen ettersom de har dømt Cohen for brudd på denne loven. Og selv om presidenten selv ikke er siktet for noe på det nåværende tidspunkt skrev påtalemyndigheten i sin tiltale av Cohen at de mener advokaten handlet på ordre fra Trump.

Fortjener ikke lojalitet

I sitt første intervju etter at dommen falt denne uken sier Cohen at han er sint på seg selv for hva han gjorde, men forklarer at han gjorde det ut av «blind lojalitet» til Trump. Før advokaten ble siktet for lovbrudd ble han sett på som Trumps kanskje mest lojale medarbeider.

– Jeg ga min lojalitet til en som ærlig talt ikke fortjener det, sier Cohen i dag.

Donald Trump har flere ganger endret sine uttalelser om hva han visste om disse utbetalingene og når han visste om dem.

Først sa han at han til journalister at han ikke visste om betalingen til Stormy Daniels. Senere, etter at hans advokat Rudy Guiliani i et TV-intervju sa at Trump hadde betalt Cohen tilbake pengene, som Cohen først skal ha lagt ut for selv, måtte han innrømme at han visste om det.

I tillegg tyder et lydopptak Michael Cohen gjorde av en samtale mellom ham og Trump på at presidenten var med på å planlegge utbetalingene. Der snakkes det blant annet om en avtale med «David», som etter alt å dømme er David Pecker, direktør i American Media Inc., som eier ukebladet National Enquier.

Det ukebladet kjøpte rettighetene til Karen McDougals historie, men publiserte den aldri. Pecker og Trump har lenge vært gode venner. Nå har imidlertid Pecker og selskapet hans fått immunitet av påtalemyndigheten mot at han forteller alt han vet.

Tror Trump lyver om Russland

Cohen ble også dømt for å ha løyet til Kongressen i forbindelse med etterforskningen mot ham, men mener likevel at folk har grunn til å stole på at han snakker sant om Donald Trump, fordi det han har fortalt spesialetterforsker Robert Mueller har stemt overens med annen informasjon de har.

I intervjuet med ABC sier han at han vil fortsette å samarbeide med spesialetterforskeren, men ønsker ikke svare på konkrete spørsmål rundt den etterforskningen. Når han får spørsmål om han tror presidenten snakker sant om Russland-etterforskningen er han likevel tydelig:

– Nei!

Videre sier Cohen at han ikke kjenner igjen president Donald Trump fra slik han kjente ham som forretningsmann Donald Trump. Advokaten tror presset rundt presidentjobben er for stort.

– Det er ikke som i Trump-organisasjonen der han kunne rope ut ordrer og så gjorde folk det han ba om uten å stille spørsmål. Det er et system her, et system han ikke forstår.