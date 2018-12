GJENSYNSGLEDE: Andrea Gaylord og hunden Madison ble denne uken gjenforent etter å ha vært fra hverandre i ukevis på grunn av de voldsomme skogbrannene i California. Foto: Shayla Sullivan / TT NYHETSBYRÅN

Hund overlevde skogbrann – ventet ved eierens nedbrente hjem i flere uker

UTENRIKS 2018-12-09T20:25:14Z

Hunden Madison kom vekk fra eieren sin under de voldsomme skogbrannene som herjet i California. I nesten en måned ventet han ved brannruinene, før de endelig ble gjenforent.

Publisert: 09.12.18 21:25 Oppdatert: 09.12.18 23:16

Da flammene fra den voldsomme skogbrannen nord i California nærmet seg Andrea Gaylords hjem i byen Paradise 8. november, måtte hun evakuere i all hast.

Paradise er en av byene som ble hardest rammet, og 14.000 boliger ble slukt av flammene. Skogbrannen er den dødeligste i statens historie , som i løpet av sine herjinger tok 88 menneskeliv.

Ventet tålmodig

Mange fikk kun med seg det de sto og gikk i da de måtte flykte fra flammene, og flere måtte forlate kjæledyrene sine i kaoset. Deriblant Gaylord, som forlot hundene Miguel og Madison, skriver nyhetsbyrået AP .

Gaylord håpet i det lengste at de to hundene hadde klart seg, og fikk etter hvert kontakt med Shalya Sullivan, en av de frivillige som jobbet i brannområdet, som dro til eiendommen for å lete etter hundene.

Flere dager senere fikk hun øye på Madison, som holdt god avstand og var engstelig.

– Hvis de evakuerte ikke kan være der, skal jeg være det, og jeg kommer ikke til å gi opp dyret deres før de får lov til å komme tilbake, fortalte Sullivan.

Chihuahua reddet familien fra brann og forsvant. Se den rørende gjenforeningen i videoen under:

Lykkelig gjenforent

Hun tok flere ganger med både mat og vann til Madison, som trofast holdt seg rundt det nedbrente huset sitt, skriver CBS News .

Sullivan hjalp også til med å lokalisere ekteparets andre hund, Miguel, som det viste seg at hadde blitt reddet og plassert hos en dyrebeskyttelse 135 kilometer unna.









1 av 3 Shayla Sullivan / TT NYHETSBYRÅN

Da Gaylord, sammen med hunden Miguel, fredag denne uken fikk returnere til eiendommen, satt Madison og ventet på dem.

– Man kan ikke be om et bedre dyr. Det kan man virkelig ikke. Tenk deg lojaliteten det er i å bli værende å vente i de verste omstendighetene du kan tenke deg, fortalte Andrea Gaylord til KXTV, ifølge CBS News.

Sullivan var også strålende fornøyd med at Madison endelig var gjenforent med sin eier.

– Han ble værende for å beskytte det som var igjen av hjemmet hans, og han ga aldri opp eierne sine! Jeg er så glad at jeg gråter mens jeg skriver dette. Han ga aldri opp, hverken i stormen eller brannen. Det må ha vært en lang måned for ham, skriver Sullivan i et innlegg på Facebook.