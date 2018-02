SPIST: Grisen Molly som ble adoptert bort var av rasen Vietnamesisk hengebuksvin. Foto: RASTA Sanctuary

Adopterte gris fra dyrebeskyttelse - spiste den en måned senere

De ansatte ved en dyrebeskyttelsen i Canada er i sjokk etter at de fikk vite at familien slaktet og spiste grisen.

Grisen Molly kom til den kanadiske dyrebeskyttelsen BCSPCA etter at Molly, og flere griser ble reddet etter at det ble avdekket dårlig dyrehold på gården de bodde.

I midten av januar ble Molly adoptert, og de ansatte trodde hun ble sendt til en godt hjem. Det viste seg å ikke stemme, skriver kanadiske CBC.

Noen uker sener dukket det opp bilder og meldinger på sosiale medier om at familien hadde slaktet og spist Molly. Årsaken skal være at de fant ut at det var mer jobb en de hadde trodd, å oppdra en gris hjemme .

Dyrevernerne kontakte politiet, som bekreftet at familien hadde spist grisen. Men da grisen ble slaktet på en human måte, brøt familien ingen lover, og kunne ikke straffes.

Derimot hadde familien signert en kontrakt med dyrevernene, hvor det sto at de ikke skulle spise grisen, men brudd på denne kontrakten var heller ikke ulovlig.

Familien er derimot svartelistet, og får ikke adoptere dyr fra organisasjonen i fremtiden.

En annen dyrevernsorganisasjon offentliggjorde navnet på da voksne i familien, og nå hetses de på nettet, skriver danske Ekstra Bladet.