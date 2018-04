EKTE ELLER IKKE? Juryen i fotokonkurransen mener maurslukeren på bildet er utstoppet. Nei, sier fotografen. Foto: Marcio Cabral

Vant pris for maursluker-bilde - nå fjernes det

Publisert: 28.04.18 08:34

UTENRIKS 2018-04-28T06:34:28Z

Det naturhistoriske museet i London har fjernet et prisvinnende bilde av en maursluker fordi juryen mener dyret er utstoppet. Fotografen nekter for at han har jukset.

Det dramatiske bildet av en maursluker som nærmer seg en lysende termitt tue i nattens mulm og mørke vant opprinnelig kategorien «dyr i deres miljø» i fotokonkurransen Årets Naturfotograf, skriver avisen The Guardian.

Men nå er denne prisen trukket etter at juryen oppdaget et problem: den avbildede maurslukeren er etter deres mening nesten helt sikkert utstoppet og står plassert utenfor inngangen til Brasils nasjonalpark EMA.

Det er konklusjonen etter en «grundig etterforskning» av to av museets eksperter på pattedyr og en ekspert på utstopping, i tillegg til to eksperter på Sør-Amerika, skriver The Guardian.

De mener at maurslukeren på bildet er for lik den som står utenfor inngangen til nasjonalparken til at det kan være snakk om to forskjellige dyr.

Det naturhistoriske museet, som administrerer prisutdelingen, har derfor diskvalifisert den brasilianske naturfotografen Marcio Cabral fordi de mener han har forsøkt å lure dommerne.

Fotografen Cabral hevder hardnakket at han ikke har fotografert et utstoppet dyr. Da han sendte inn bildet til konkurransen skrev han at hadde ventet i tre år før han klarte å ta blinkskuddet.

Han skal ha samarbeidet med museet i forbindelse med etterforskningen og blant annet gitt dem bilder som ble tatt både før og etter at bildet skal ha blitt tatt. Men ingen av disse viste maurslukeren.

Ifølge museet skal han også ha hatt vitner til hendelsen, men etterforskerne har ikke latt seg overbevise.

