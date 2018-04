STUDENT: Norske Marie Sæther Østbø er savnet i Sør-Afrika. VG bruker bildet i samråd med Østbøs familie. Foto: PRIVAT

Norske Marie (21) savnet i Sør-Afrika

Publisert: 19.04.18 15:50 Oppdatert: 19.04.18 17:04

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-19T13:50:39Z

Marie Sæther Østbø (21) ble sist sett på stranden i Sedgefield – hundre meter fra der hun bodde.

Politi, kystvakt og sivile deltar nå i en stor leteaksjon etter den norske studenten i Sedgefield i Sør-Afrika.

Politiet leter nå både på land og i vannet. På stranden har letemannskaper funnet et par sko som trolig tilhører den savnede kvinnen og mobiltelefonen hennes.

– Med tanke på at vi fant skoene og mobiltelefonen samlet på stranden, så kan det være at hun la ut på en svømmetur i går, men vi ønsker ikke å trekke forhastede beslutninger. Vi har ikke funnet klærne hennes, sier Malcom Poije i det sørafrikanske politiet til VG.

Avsluttet søket for dagen

Han forteller at søket snart må avsluttet for dagen fordi det blir for mørkt.

– Men vi vil gjenoppta søket så fort forholdene tillater det i morgen tidlig. På stedet har vi redningshunder, politi, kystvakt og frivillige letemannskaper. Vi leter på alle mulige steder og vurderer å utvide søket ytterligere.

Dagbladet var det første norske mediet som meldte om saken.

– Det er tungt

VG har vært i kontakt med faren til Marie.

– De var på en luftetur på stranden, men så ble det dårlig vær, så de ville tilbake til hotellet. To eller tre så at Marie stoppet for å ta bilder på stranden. Da de skulle spise middag en halv time senere, så de at Marie var borte. De gikk for å lete og varslet raskt politi og letemannskaper, sier Atle Østbø.

Østbø forteller at familien har det veldig tøft nå.

– Vi har det ikke bra. Det er tungt, men vi prøver å holde motet oppe og prøver å støtte hverandre. Vi håper på det beste utfallet, at hun blir funnet i livet. Det er viktig.

Faren tror ikke Marie har dratt fra stranden frivillig og frykter at det har skjedd henne noe.

Sist sett på stranden

Marie Sæther Østbø studerer i Frankrike, og ankom byen med en gruppe internasjonale studenter på onsdag, skriver den sørafrikanske kystvakten .

– Vi er kjent med at en norsk statsborger skal være savnet i Sør-Afrika. Ambassaden i Pretoria er i kontakt med lokale myndigheter og har tilbudt konsulær bistand til familien, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD til VG.

Ifølge kystvakten gikk noen av studentene en tur på stranden i 18-tiden. Østbø ble sist sett på stranden klokken 19. Hun var ikledd blå jeans og en hvit skjorte.

Da vennene kom tilbake og la merke til at hun var borte dro de ut igjen for å lete, uten hell.

På sin Facebook-side deler den sørafrikanske kystvakten informasjon om den savnede studenten. På spørsmål fra bekymrede mennesker svarer de: «Alt blir undersøkt. Politiet leder søket, og både dykkere, akuttmedisinsk personell, letemannskap, kystvakten, turgruppen og sivile fortsetter med et omfattende søk. Alle steiner skal bli snudd.»