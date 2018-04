BØDDELEN OG SJEFEN: Ratko Mladic (t.v) var serbernes militære sjef. Radovan Karadzic (t.h.) kontrollerte i overgrepene og massakrene på bosniske muslimer under den tre år lange borgerkrigen. Foto: RANKO CUKOVIC / REUTERS

Dømt for massakre - nå starter ankesaken

Publisert: 23.04.18 05:40

Radovan Karadzic (72) ble dømt til 40 års fengsel for å være den som planla den etniske renskningen av bosniske muslimer. Han spilte en avgjørende rolle i den grufulle massakren på over åtte tusen ungdommer og menn i Srebrenica i juli i 1995.

I dommen som ble avsagt i mars for to år siden het de at de bosniske serbernes tidligere leder, Radovan Karadzic, sto bak et folkemord og hadde begått forbrytelser mot menneskeheten.

Karadzic var i praksis både den politiske og militære lederen i republikken og hadde en hånd borti alt som skjedde under den tre år lange borgerkrigen i Bosnia fra 1992 til 1995. Rundt 100.000 mennesker ble drept og 2,2 millioner fikk hjemmene sine ødelagt og ble drevet på flukt.

Nå har den tidligere psykiateren Radovan Karadzic fått ankesaken opp for FN -domstolen i Haag , og den starter i dag. 50 punkter i dommen fra 2016 er bestridt av Karadzic, og han beskylder Haag-dommerne for å ha kjørt en politisk rettssak mot ham.

Det hevdes at den strenge straffen på 40 år, som den bosnisk-serbiske lederen fra borgerkrigen ble idømt, kom som et sjokk på Karadzic. Så trygg på at han ble frikjent var han, at koffertene var pakket før han ble geleidet inn i retten for å få dommen opplest.

Ankesaken som starter i formiddag er omfattet av stor internasjonal interesse.

FN-Domstolen

Professor Svein Mønnesland fulgte oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet tett, og var den som analyserte utviklingen for norske lyttere og lesere. Han tror ikke Karadzics anke vil føre frem.

– Det vil jo være interessant å se hva den endelige dommen blir, men det er vanskelig å se for seg at han skal oppnå noe med denne ankesaken, eller få noen mildere straff. Det kan være han risikerer strengere straff, sier Mønnesland til VG.

Han er imidlertid trygg på at domstolen ikke vil frifinne Karadzic.

– Selv mener han at han er uskyldig, men det tror jeg ikke dommerne kommer til å mene denne gangen heller. Jeg tror det blir et slags politisk skuespill der Karadzic anklager domstolen for å være politisk, eller anti-serbisk, men det blir nok ikke særlig dramatisk.

