KUN FOR KVINNER: Her skal kvinner kunne utfolde seg fritt, helt uten menn. Foto: SuperShe Island

Menn ingen adgang: Starter ferieøy kun for kvinner

Publisert: 09.02.18 18:58

Øya har fått navnet «SuperShe», ligger i Finland og skal etter planen åpne for bestillinger i juli.

Det er den amerikanske forretningskvinnen Kristina Roth som har kjøpt øyen som ligger litt over en times kjøring fra den finske hovedstaden Helsinki.

På øya skal det bygges en luksus-resort, kun forbeholdt kvinner. Tanken er at kvinnene som drar dit skal kunne delta på diverse kurs.

Ifølge New York Post fikk gründeren bak «SuperShe» ideen til konseptet etter flere ferier i USA. Hun mener at for mange menn førte til at hun ikke klarte å finne roen, og at hun ble distrahert.

– Når vi ser en pen mann i nærheten, så vil vi kvinner sminke oss og gjøre oss fine, forteller hun til nettstedet. Med ferieøya ønsker hun å skape et sted hvor kvinner kan være seg selv, og roe ned.

Årsaken til at nettopp Finland ble stedet for Roths kvinne-øy, er at hun fant lykken med en finsk mann. Hans foreldre eide en øy, og det viste seg at naboøya var til salgs.

Kvinner som ønsker å ferier på der må søke, og hver enkelt må godkjennes av Roth.

Hvor mye det skal koste for et opphold på «kvinneøya» er enda ikke bestemt.